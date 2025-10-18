  1. Clienti privati
Dopo la lunga pausa Angelina Mango sorprende i suoi fan con il nuovo album «Caramé»

ai-scrape

18.10.2025 - 18:52

La cantante italiana Angelina Mango (foto d'archivio).
La cantante italiana Angelina Mango (foto d'archivio).
KEYSTONE

Angelina Mango ritorna sulla scena musicale con «Caramé», un album che segna la fine della sua pausa e presenta 16 tracce che raccontano il suo ultimo anno.

Alessia Moneghini

18.10.2025, 18:52

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Angelina Mango ha pubblicato il nuovo album in 16 tracce «Caramé».
  • Il disco arriva a quasi un anno dal lungo periodo di pausa che la cantautrice si era presa nell'ottobre del 2024.
  • Il progetto è infatti un collage sperimentale delle esperienze dell'ultimo anno vissuto dalla vincitrice di Sanremo 2024.
Mostra di più

Angelina Mango ha sorpreso i suoi fan con l'uscita del nuovo album «Caramé», disponibile ora su tutte le piattaforme digitali.

Come scrive l'ANSA, dopo un lungo periodo di pausa, la cantautrice torna a raccontarsi attraverso la musica, con 16 brani che riflettono il suo ultimo anno di vita.

«Ho scritto 15 canzoni più una», ha dichiarato la vincitrice di Sanremo 2024, sottolineando la natura personale e collettiva di questo progetto. Pubblicato da Latarma Records e distribuito da ADA Music Italy, è un album che unisce sincerità e sperimentazione.

Un diario musicale

Il titolo stesso evoca l'immagine di una sorpresa dolce, come una torta decorata dagli amici, e rappresenta una lettera aperta che esplode in un collage di emozioni e momenti vissuti.

Angelina ha collaborato con Giovanni Pallotti e, in diverse occasioni, con il fratello Filippo e altri artisti che hanno condiviso la visione di questo lavoro.

L'artwork dell'album riflette perfettamente il suo spirito: le fotografie utilizzate sono istantanee della vita della cantante nell'ultimo anno, e insieme alle canzoni, raccontano storie di studio, composizione, amicizia e affetti.

Questo progetto è un diario musicale, scritto con autenticità e passione, che invita l'ascoltatore a entrare nel mondo intimo della cantautrice. «Caramé» arriva a un anno e mezzo di distanza dal suo primo album «Poké melodrama», pubblicato il 31 maggio 2024.

La lunga pausa

Come detto, l'album arriva dopo quasi un anno di pausa dalla scena musicale. Lo scorso ottobre infatti Angelina aveva dovuto interrompere il suo tour europeo e italiano per problemi di salute.

«Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi», aveva dichiarato la cantautrice.

Ad aprile di quest'anno, la vincitrice di Sanremo 2024 aveva iniziato a dare sui social media dei segnali di ripresa: in un post sui social media aveva scritto che «voleva divertirsi» e in dei video la si vedeva ballare e in compagnia della sua famiglia.

Il periodo buio sembra dunque essere finito per la cantante.

