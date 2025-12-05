  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Musica Angelina Mango torna live: al via il tour «Nina canta nei teatri»

Covermedia

5.12.2025 - 16:30

Angelina Mango
Angelina Mango

Dal 2 marzo 2026 un viaggio musicale intimo nei principali teatri italiani.

Covermedia

05.12.2025, 16:30

05.12.2025, 16:31

Angelina Mango è pronta a risalire sul palco.

La cantautrice, reduce dall'uscita del suo secondo album «Caramé», annuncia il nuovo tour teatrale «Nina canta nei teatri», un progetto che segna il ritorno a una dimensione più autentica e raccolta. La partenza è fissata per il 2 marzo 2026 da Napoli, come anticipato da «IoDonna».

Il tour nasce dalla volontà di creare un contatto più diretto con il pubblico. Mango lo ha spiegato chiaramente: «Voglio un live senza filtri, suonato, quasi un invito al pubblico a raggiungermi in studio con i miei musicisti». La frase, riportata da Radio Italia, sintetizza la natura di un concerto pensato come esperienza ravvicinata, diversa dalle grandi produzioni estive.

Le date confermate sono dieci e toccheranno Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano. Una scelta precisa: quella dei teatri come luoghi in cui restituire alla musica un respiro più narrativo, dove ogni arrangiamento può emergere senza sovrastrutture.

Il periodo di pausa

Il ritorno live arriva dopo un periodo di pausa che l'artista aveva raccontato così: «Ho capito quanto sia importante esistere nella realtà, non solo sui social». Un cambio di prospettiva che ha influenzato anche la scrittura di «Caramé», il cui arrivo a sorpresa lo scorso 16 ottobre è stato accolto con entusiasmo.

In parallelo al tour, Mango continuerà la lavorazione di nuove tracce in studio e la produzione dei contenuti speciali dedicati ai fan. Il 2026 sarà un anno intenso: tra tournée, promozione dell'album e nuovi progetti, l'artista sembra intenzionata a consolidare ulteriormente il suo percorso musicale.

I più letti

La bufera su Hegseth non si placa: un post e un video gettano benzina sul fuoco
«A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera
Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve
Contro quali nazionali giocherà la Svizzera ai Mondiali 2026?
Maduro a Trump: «Datemi 200 milioni e me ne vado a Cuba»

Di più su Angelina Mango

«Caramé». Dopo una pausa di quasi un anno, Angelina Mango torna e lo fa con un nuovo album

«Caramé»Dopo una pausa di quasi un anno, Angelina Mango torna e lo fa con un nuovo album

Sui social. Il periodo difficile di Angelina Mango sembra essere finito: «Mi voglio divertire»

Sui socialIl periodo difficile di Angelina Mango sembra essere finito: «Mi voglio divertire»

Niente più concerti. Angelina Mango ferma il tour e confessa: «Devo mettere la mia salute al primo posto»

Niente più concertiAngelina Mango ferma il tour e confessa: «Devo mettere la mia salute al primo posto»

Altre notizie

Etichetta reale. Ecco la sorprendente scelta della principessa Kate per accogliere il presidente tedesco

Etichetta realeEcco la sorprendente scelta della principessa Kate per accogliere il presidente tedesco

C'è anche papà Eros. Aurora compie 29 anni: gli auguri di mamma Michelle con le foto d'infanzia

C'è anche papà ErosAurora compie 29 anni: gli auguri di mamma Michelle con le foto d'infanzia

Dopo 4 anni di relazione. Nozze in vista per Miley Cyrus con Maxx Morando

Dopo 4 anni di relazioneNozze in vista per Miley Cyrus con Maxx Morando