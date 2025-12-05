Angelina Mango

Dal 2 marzo 2026 un viaggio musicale intimo nei principali teatri italiani.

Angelina Mango è pronta a risalire sul palco.

La cantautrice, reduce dall'uscita del suo secondo album «Caramé», annuncia il nuovo tour teatrale «Nina canta nei teatri», un progetto che segna il ritorno a una dimensione più autentica e raccolta. La partenza è fissata per il 2 marzo 2026 da Napoli, come anticipato da «IoDonna».

Il tour nasce dalla volontà di creare un contatto più diretto con il pubblico. Mango lo ha spiegato chiaramente: «Voglio un live senza filtri, suonato, quasi un invito al pubblico a raggiungermi in studio con i miei musicisti». La frase, riportata da Radio Italia, sintetizza la natura di un concerto pensato come esperienza ravvicinata, diversa dalle grandi produzioni estive.

Le date confermate sono dieci e toccheranno Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano. Una scelta precisa: quella dei teatri come luoghi in cui restituire alla musica un respiro più narrativo, dove ogni arrangiamento può emergere senza sovrastrutture.

Il periodo di pausa

Il ritorno live arriva dopo un periodo di pausa che l'artista aveva raccontato così: «Ho capito quanto sia importante esistere nella realtà, non solo sui social». Un cambio di prospettiva che ha influenzato anche la scrittura di «Caramé», il cui arrivo a sorpresa lo scorso 16 ottobre è stato accolto con entusiasmo.

In parallelo al tour, Mango continuerà la lavorazione di nuove tracce in studio e la produzione dei contenuti speciali dedicati ai fan. Il 2026 sarà un anno intenso: tra tournée, promozione dell'album e nuovi progetti, l'artista sembra intenzionata a consolidare ulteriormente il suo percorso musicale.