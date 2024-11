Ecco le prime parole di Angelo Madonia dopo l'uscita da «Ballando con le Stelle»

Angelo Madonia

Le parole del ballerino dopo l'addio al programma di Milly Carlucci.

Angelo Madonia ha finalmente rotto il silenzio sul suo addio a «Ballando con le Stelle», arrivato a poche puntate dalla fine.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha ammesso che il suo unico rammarico è stato quello di «non aver protetto Federica Pellegrini».

«Sono arrivato con i miei limiti a non sopportare più certe provocazioni e a sottovalutare la situazione. Che devo fare? Lo riconosco e basta. Accetto la decisione», ha spiegato Madonia e ancora: «Non so se è un provvedimento giusto per la mia condotta, ma lo accetto da persona responsabile. Sicuramente mi dispiace. Ma è giusto che chi deve proteggere il programma, lo faccia come ritiene più opportuno».

Madonia si è tolto però qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto nei confronti della giuria. «Non sono stato bravo a gestire certe cose. Io sono un professionista della danza, non sono bravo nella comunicazione. Non è stato considerato il lavoro che ho fatto. Sono stato sempre argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso. Essendo sensibile e attento a non voler mischiare gli ambiti, cercavo di tenere lontane le frecciate sulla mia vita privata e sono passato per rosicone».

I giurati parlavano troppo della sua vita privata

Per il ballerino i giurati parlavano troppo della sua vita privata e non del ballo: «Sì è così, ma tornando indietro non coinvolgerei Federica che è un patrimonio dello sport. Lei non è abituata quanto me, a certe dinamiche. Umanamente sono cascato nelle 'trappole' e ho creato imbarazzo a Federica. Ma con lei direttamente non ci sono stati problemi. Il tango finale di sabato scorso è andato bene ed è arrivato quasi al massimo delle votazioni».

Infine Angelo Madonia ha ammesso che con la compagna Sonia Bruganelli «è un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare».

