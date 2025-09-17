  1. Clienti privati
«Catcalling» Anna Falchi difende i fischi per strada: «Non sono molestie, sono complimenti selvaggi». Balivo replica

17.9.2025 - 11:00

Anna Falchi

Le parole dell'attrice a «La volta buona» dividono lo studio: Caterina Balivo replica duramente, il pubblico resta in silenzio.

Covermedia

«Il catcalling non mi dà fastidio».

Con queste parole Anna Falchi, ospite di Caterina Balivo a «La volta buona» su Rai1, accende il dibattito in diretta televisiva.

Secondo l’attrice, i fischi o le frasi di apprezzamento per strada non rappresentano una molestia, ma «un complimento un po’ selvaggio, come si faceva una volta».

«Mi è sempre successo e continua a succedermi», dichiara, aggiungendo: «Sono dalla parte degli uomini, il politically correct mi pare eccessivo». Le sue parole provocano gelo in studio.

La Balivo ribatte sottolineando che per molte donne quel «complimento» può trasformarsi in invasione: «Se io cammino per strada e qualcuno mi urla dietro, mi sento osservata, giudicata e a disagio. Questo non è galanteria, è una forma di molestia».

