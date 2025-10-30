  1. Clienti privati
TV Anna Falchi sulla sua vita privata: «Gli affari miei restano miei»

Covermedia

30.10.2025 - 16:30

Anna Falchi
Anna Falchi

Anna Falchi, conduttrice di «I fatti vostri», racconta il feeling con Flavio Montrucchio e spiega perché tiene la sua vita privata lontana dai riflettori.

Covermedia

30.10.2025, 16:30

30.10.2025, 16:37

Anna Falchi è tornata alla guida di «I fatti vostri» su Rai 2.

E con il suo consueto equilibrio tra ironia e misura, chiarisce subito un punto: «Gli affari miei li confido solo ai miei». Una frase che racchiude il suo modo di vivere la popolarità, lontano dal clamore e dalle curiosità del gossip.

Accanto a lei, nella nuova stagione del programma, c’è Flavio Montrucchio: «È brillante, sempre con la battuta pronta», racconta la Falchi, che sottolinea come sul set regni un clima sereno e complice.

«Ci divertiamo, ridiamo, balliamo», ha aggiunto, descrivendo un’atmosfera di lavoro leggera ma affiatata.

La conduttrice rivendica anche la scelta di mantenere riservata la propria vita personale: «Non tutto deve essere condiviso. Ci sono cose che appartengono solo a chi ami». Una visione che la distingue in un panorama televisivo sempre più esposto.

Guardando al futuro, Falchi conferma di voler continuare a concentrarsi sulla televisione diurna, un ambito che sente «più vicino al pubblico vero». Dopo «I fatti vostri», non esclude nuove collaborazioni in Rai, ma con una priorità chiara: scegliere progetti che uniscano intrattenimento e autenticità, senza mai perdere il contatto con la quotidianità.

