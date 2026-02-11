Anna Ferzetti

Il film «Domani interrogo» riaccende il dibattito educativo.

Covermedia Covermedia

Anna Ferzetti interviene sullo stato della scuola italiana, parlando di docenti poco valorizzati e studenti sempre meno ascoltati.

Le sue parole arrivano mentre presenta «Domani interrogo», il nuovo film ambientato in un liceo della periferia romana, in arrivo nelle sale il 19 febbraio. Un progetto che diventa occasione per riflettere sul ruolo della scuola oggi e sulle difficoltà di chi insegna. In un’intervista rilanciata da ANSA, l’attrice afferma: «Nella scuola italiana ci sono tanti professori appassionati ai quali non viene dato modo di dedicarsi realmente ai loro ragazzi».

Il riferimento non riguarda solo le carenze strutturali, ma un sistema che, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni, tende a frenare chi vive l’insegnamento come una responsabilità educativa profonda. «I ragazzi vengono ascoltati sempre meno», osserva ancora, sottolineando come la figura del docente resti centrale nella formazione, pur risultando spesso poco tutelata e valorizzata, anche sul piano economico e istituzionale.

Diretto da Umberto Riccioni Carteni e tratto dall’omonimo romanzo di Gaja Cenciarelli, «Domani interrogo» racconta un anno scolastico in un liceo «difficile» di Rebibbia. Al centro, una classe segnata da fragilità sociali e l’arrivo di una nuova docente che tenta di costruire un dialogo autentico, sfidando diffidenze e pregiudizi. Nel servizio ANSA il film viene accostato, per suggestione tematica, a «L’attimo fuggente», pur mantenendo uno sguardo contemporaneo e privo di retorica.