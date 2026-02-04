  1. Clienti privati
Mondo TV Anna Safroncik e Gabriel Garko: la coppia che accende «Colpa dei sensi»

Covermedia

4.2.2026 - 11:00

Anna Safroncik
Anna Safroncik

Intesa, tensione e un ritorno che fa rumore.

Covermedia

04.02.2026, 11:00

04.02.2026, 11:03

Anna Safroncik ritrova Gabriel Garko sul set.

Non è un semplice ricongiungimento televisivo: in «Colpa dei sensi», l'intesa tra Anna Safroncik e Gabriel Garko diventa il vero motore della storia, molto prima della trama.

Sguardi trattenuti, dialoghi ridotti all'essenziale, una tensione che regge l'intero impianto narrativo.

Lei, 45 anni, uno dei volti più solidi della fiction Mediaset, torna a muoversi in territori emotivi complessi dopo il successo di «Le tre rose di Eva».

Lui, protagonista storico del prime time, porta in scena un personaggio costruito sul non detto. Insieme funzionano perché non cercano l'effetto nostalgia, ma un registro più adulto.

La serie gioca tutto sul rapporto tra i due protagonisti: una relazione segnata da scelte mancate e ritorni inevitabili. È qui che «Colpa dei sensi» trova la sua forza, affidandosi a una coppia che conosce i tempi e i silenzi della serialità italiana.

In un'intervista a «Verissimo», l'attrice ha spiegato il senso della collaborazione con il collega: «Con Gabriel c'è fiducia, sappiamo dove possiamo spingerci».

Fuori dal set, nessuna ambiguità: la Safroncik ha messo un punto fermo: «Sono single e serena», separando nettamente lavoro e vita privata.

