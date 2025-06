Anna Tatangelo si sarebbe lasciata con Giacomo Buttaroni. Imago

La relazione tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sembra essere giunta al termine, nonostante l'annuncio della gravidanza della cantante. Secondo Deianira Marzano, ci sarebbero motivi particolari dietro questa separazione.

Nicolò Forni

La coppia non aveva mai ufficializzato la relazione, ma alcuni indizi sui social, come emoji condivise, lasciavano intuire un legame.

La rottura sarebbe avvenuta forse a causa del modo in cui Anna ha annunciato di essere incinta, ma entrambi restano in silenzio sui social. Mostra di più

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni avrebbero già messo fine alla loro relazione, nonostante l'annuncio della gravidanza della cantante. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha rivelato che la coppia si sarebbe separata per motivi particolari.

Sebbene i due non abbiano mai ufficializzato la loro relazione, alcuni gesti sui social media avevano lasciato intendere un legame amoroso, specialmente dopo l'annuncio della showgirl di essere incinta. Giacomo aveva condiviso il post di Anna, commentando con un cuore bianco e un orsacchiotto, le stesse emoji usate da lei.

Tuttavia, durante la trasmissione radiofonica «Non succederà più» su «Radio Radio», Marzano ha affermato che fonti vicine alla coppia sostengono che la relazione non stia funzionando, anche se la 38enne è felice di aspettare la sua secondo figlia.

Uno dei motivi della separazione potrebbe essere il modo in cui Anna ha annunciato la gravidanza.

In un post su Instagram, aveva scritto: «Oggi sei tu la mia scelta di libertà», accompagnando la frase con una foto in bianco e nero in cui accarezza il pancino. Questa frase avrebbe infastidito Giacomo, poiché non veniva menzionato.

Né Anna né Giacomo hanno confermato o smentito la rottura, scegliendo di mantenere il silenzio sui social.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.