Anna Tatangelo ha condiviso la gioia della nascita della sua seconda figlia, Beatrice, con un messaggio sui social media pieno d'amore. Le foto mostrano momenti intimi con il compagno Giacomo Buttaroni e il primogenito Andrea D'Alessio.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta: il 3 gennaio è nata la piccola Beatrice.
- La cantante ha condiviso la lieta notizia con un post su Instagram: «Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice», ha scritto sotto le foto.
- Nelle immagini si vede anche il papà, Giacomo Buttaroni, e il figlio Andrea D'Alessio, nato dalla sua precedente relazione con Gigi D'Alessio.
Anna Tatangelo ha annunciato con grande emozione l'arrivo della sua seconda figlia, Beatrice, nata il 3 gennaio, come riporta, tra gli altri, «Leggo».
«Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice», ha scritto la cantante su Instagram, esprimendo la sua gioia con poche ma sentite parole.
Le foto condivise mostrano Anna nel letto della clinica romana, dove ha dato alla luce la sua secondogenita. La neo mamma abbraccia teneramente la sua bimba, il cui volto è coperto da un'emoji a forma di cuore.
Accanto a loro, nelle foto, ci sono anche il compagno Giacomo Buttaroni e Andrea D'Alessio, il figlio maggiore di Anna, nato dalla sua precedente relazione con Gigi D'Alessio.