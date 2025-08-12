Anna Tatangelo parla della gravidanza, di Gigi D'Alessio e di un grande dolore: «Pesavo 55 chili»

Anna Tantangelo (foto d'archivio) IMAGO/NurPhoto

La cantante Anna Tatangelo, in attesa del suo secondo figlio, si apre sulla sua relazione con Giacomo Buttaroni, riflette sul suo passato con Gigi D'Alessio e racconta del suo legame con la madre, morta nel 2022.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Anna Tatangelo sta aspettando il secondo figlio.

Il padre è l'ex calciatore Giacomo Buttaroni, un uomo che ha saputo accoglierla, sostenerla e amarla nel momento più difficile della sua vita.

La morta di mamma Palmira, nel 2022, l'ha segnata molto, portandola a perdere molto peso.

Madre che sente ancora vicina. «A volte, chiudo gli occhi e mi sembra di sentire la sua voce: va tutto bene, stai serena».

Nell'intervista a «Il Corriere della Sera», la 38enne ha parlato della sua lunga storia, finita, con Gigi D'Alessio: «Venivo descritta come la rovinafamiglie anche se ci siamo messi insieme che era già separato». Mostra di più

Anna Tatangelo ha rivelato di aspettare il suo secondo figlio, il primo con il compagno Giacomo Buttaroni.

In un'intervista a «Il Corriere della Sera, come riportato anche da «gossip.it», la cantante italiana ha parlato della sua esperienza di gravidanza e del suo tour attuale, che intende proseguire fino a ottobre.

Il legame con la mamma, morta nel 2022

Al quinto mese di gravidanza, la 38enne dice di aver trovato un nuovo legame con la madre Palmira, scomparsa nel 2022 a causa di un tumore.

Mamma che era stata un sostegno fondamentale nei momenti difficili: «Davanti a ogni critica, stava dalla mia parte. E anche ora, in questa gravidanza, la sento. Lei avrebbe voluto un altro nipote e anche io, da tanto, volevo un altro figlio prima dei 40. A volte, chiudo gli occhi e mi sembra di sentire la voce di mamma: va tutto bene, stai serena».

«Stavo settimane in ospedale cercando di tenere insieme tutto, tipo Wonder Woman. Davanti a mamma, ai miei fratelli, a mio padre, ero forte. Poi, da sola, crollavo. Sono arrivata a pesare 55 chili».

Sono stati gli anni più brutti della sua vita, eppure, non ha rimpianti: «Ogni momento libero l’ho passato con mia madre, ho fatto tutto quello che potevo. Però, lei mi manca ancora. Vedo la mia vita come una rivalsa della sua. Lei tante scelte non aveva potuto farle. E quando ero sul palco, mi guardava con soddisfazione indimenticabile».

La relazione con Gigi D'Alessio: sentimento puro durato 15 anni

La nativa di Sora, nel Lazio, ha anche riflettuto sulla sua relazione passata con Gigi D’Alessio, sottolineando di non essere stata una «sfasciafamiglie».

Ha spiegato che quando si sono messi insieme, lui era già separato: «Per anni, mi sono sentita sbagliata. Gigi aveva vent’anni più di me, una famiglia, e io venivo descritta come la rovinafamiglie anche se ci siamo messi insieme che era già separato. Ma il nostro sentimento era puro, è durato 15 anni».

2003, in occasione del concerto di Natale in Vaticano: Gigi D'Alessio (sinistra) e Anna Tatangelo, terza da destra. KEYSTONE

«Non ho mai risposto, per proteggere quell’amore e non alimentare tensioni fra lui e la sua ex: volevo sembrare grande, forte, all’altezza della situazione, ma dentro soffrivo. Uscivo da casa truccata, vestita da adulta, poi, piangevo al telefono con mia madre», ha continuato.

Per proteggersi si era costruita una maschera. Oggi, per la prima volta, non sente il bisogno di nascondere nulla, «né il mio compagno né la mia felicità».

La rinascita grazie a Buttaroni

Parlando di Giacomo Buttaroni, ex calciatore e padre del bambino che aspetta, la 38enne ha detto: «È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta».

Nonostante la gravidanza, Anna continua il suo tour e spera di proseguire fino a «settembre, forse ottobre». Le piace salire sul palco e trasmettere la sua serenità.

Una rinascita personale e artistica insomma: «Nel prossimo disco, mi racconto come mai: cose personali, intime, e la leggerezza ritrovata. C’è anche una Ragazza di periferia 2.0 con un sound più attuale», ha concluso sulle righe de «Il Corriera della Sera».