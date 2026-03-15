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«Entro l'anno»? Anna Tatangelo sarebbe pronta a convolare a nozze con Giacomo Buttaroni

ai-scrape

15.3.2026 - 20:24

La cantante italiana Anna Tatangelo (foto d'archivio).
La cantante italiana Anna Tatangelo (foto d'archivio).
IMAGO/NurPhoto

Anna Tatangelo sembrerebbe essere pronta per un nuovo capitolo sentimentale: la cantante dovrebbe convolare a nozze con il compagno Giacomo Buttaroni, papà della sua secondogenita Beatrice, nata a inizio gennaio.

Alessia Moneghini

15.03.2026, 20:24

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Anna Tatangelo sembra pronta a sposare il compagno Giacomo Buttaroni «entro l'anno».
  • La notizia è stata anticipata dal giornalista Riccardo Signoretti.
  • Le nozze potrebbero avvenire in assoluta discrezioni, dato che la coppia ha scelto di stare lontana dai riflettori.
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Anna Tatangelo sembra pronta ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita privata.

Secondo alcune indiscrezioni, come riporta «TGcom24», la cantante sarebbe pronta a sposare il compagno Giacomo Buttaroni, papà della sua secondogenita Beatrice.

Ad anticipare la notizia è il direttore responsabile di «Nuovo», Riccardo Signoretti, che ospite in una trasmissione TV ha dichiarato che gli indizi puntano tutti nella stessa direzione.

Ecco le prime foto. Anna Tatangelo è mamma bis: «Benvenuta tra noi, piccola Beatrice»

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Un matrimonio in segreto?

L'ex compagna di Gigi D'Alessio sarebbe pronta a convolare a nozze con appunto Buttaroni. L'annuncio sarebbe atteso a breve e le nozze sarebbero previste nei prossimi mesi: «Entro l'anno», ha affermato il giornalista.

A confermare la tesi di Signoretti il fatto che «il tour è stato rinviato per stare vicino alla famiglia, l’anello mostrato nelle foto e le parole con cui la cantante ha più volte ribadito quanto il matrimonio conti per lei».

Una rivelazione che ha entusiasmato i fan, dato che la coppia è stata finora molto riservata. La cantante non ha svelato l'identità del partner nemmeno all'annuncio della gravidanza di Beatrice, ma solo in un secondo momento.

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