La cantante italiana Anna Tatangelo (foto d'archivio). IMAGO/NurPhoto

Anna Tatangelo sembrerebbe essere pronta per un nuovo capitolo sentimentale: la cantante dovrebbe convolare a nozze con il compagno Giacomo Buttaroni, papà della sua secondogenita Beatrice, nata a inizio gennaio.

Hai fretta? blue News riassume per te Anna Tatangelo sembra pronta a sposare il compagno Giacomo Buttaroni «entro l'anno».

La notizia è stata anticipata dal giornalista Riccardo Signoretti.

Le nozze potrebbero avvenire in assoluta discrezioni, dato che la coppia ha scelto di stare lontana dai riflettori. Mostra di più

Anna Tatangelo sembra pronta ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita privata.

Secondo alcune indiscrezioni, come riporta «TGcom24», la cantante sarebbe pronta a sposare il compagno Giacomo Buttaroni, papà della sua secondogenita Beatrice.

Ad anticipare la notizia è il direttore responsabile di «Nuovo», Riccardo Signoretti, che ospite in una trasmissione TV ha dichiarato che gli indizi puntano tutti nella stessa direzione.

Un matrimonio in segreto?

L'ex compagna di Gigi D'Alessio sarebbe pronta a convolare a nozze con appunto Buttaroni. L'annuncio sarebbe atteso a breve e le nozze sarebbero previste nei prossimi mesi: «Entro l'anno», ha affermato il giornalista.

A confermare la tesi di Signoretti il fatto che «il tour è stato rinviato per stare vicino alla famiglia, l’anello mostrato nelle foto e le parole con cui la cantante ha più volte ribadito quanto il matrimonio conti per lei».

Una rivelazione che ha entusiasmato i fan, dato che la coppia è stata finora molto riservata. La cantante non ha svelato l'identità del partner nemmeno all'annuncio della gravidanza di Beatrice, ma solo in un secondo momento.