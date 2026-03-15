«Entro l'anno»?Anna Tatangelo sarebbe pronta a convolare a nozze con Giacomo Buttaroni
ai-scrape
15.3.2026 - 20:24
Anna Tatangelo sembrerebbe essere pronta per un nuovo capitolo sentimentale: la cantante dovrebbe convolare a nozze con il compagno Giacomo Buttaroni, papà della sua secondogenita Beatrice, nata a inizio gennaio.
L'ex compagna di Gigi D'Alessio sarebbe pronta a convolare a nozze con appunto Buttaroni. L'annuncio sarebbe atteso a breve e le nozze sarebbero previste nei prossimi mesi: «Entro l'anno», ha affermato il giornalista.
A confermare la tesi di Signoretti il fatto che «il tour è stato rinviato per stare vicino alla famiglia, l’anello mostrato nelle foto e le parole con cui la cantante ha più volte ribadito quanto il matrimonio conti per lei».
Una rivelazione che ha entusiasmato i fan, dato che la coppia è stata finora molto riservata. La cantante non ha svelato l'identità del partner nemmeno all'annuncio della gravidanza di Beatrice, ma solo in un secondo momento.