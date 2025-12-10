Anna Valle

Desiderio, potere e tabù: il nuovo testo di Cotroneo mette l'attrice al centro della scena.

Anna Valle apre la porta su un territorio scomodo, ma necessario con «Scandalo», la commedia firmata da Ivan Cotroneo in scena al Teatro Manzoni di Milano dal 9 al 21 dicembre 2025.

Nei panni di Laura, scrittrice 50enne che dopo la morte del marito affronta un nuovo desiderio, la Valle incarna una figura moderna e contraddittoria: «Libera, spregiudicata, per tutti vittima inconsapevole del suo desiderio».

Al suo fianco c’è Gianmarco Saurino nel ruolo di Andrea, personaggio magnetico e ambiguo, oscillante «fra seduttore e salvatore», come raccontato in un’intervista dall’attore.

Cotroneo utilizza i due protagonisti per scandagliare un territorio che il teatro affronta raramente con questa schiettezza: il peso sociale del desiderio femminile e la disparità di percezione che lo circonda. Il testo, definito «lucidamente spietato sul sesso, sull’amore, su ciò che si può dire e non dire», mette in crisi certezze e ruoli.

L’allestimento, che segna il ritorno teatrale del regista dopo vari successi sullo schermo, è costruito come un gioco a due punte, dove parola e tensione fanno il resto. Sul palco anche Orsetta De Rossi, Angelo Tanzi e Matilde Pacella.

Per Anna Valle, «Scandalo» arriva in un momento di piena maturità artistica: l’attrice ha raccontato che «non farei altro che teatro», confermando una rinnovata passione per il palcoscenico.

Durante la permanenza milanese, l’attrice sarà impegnata in 13 repliche al Manzoni, con la possibilità di una tournée già allo studio. Un calendario fitto che conferma la centralità della sua presenza sulla scena e l’interesse crescente attorno allo spettacolo.