Anna Valle Covermedia

L'attrice sogna personaggi più oscuri e complessi rispetto a quelli che hanno segnato gran parte della sua carriera.

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Anna Valle cerca il suo lato oscuro.

Dopo anni trascorsi a interpretare personaggi positivi e rassicuranti, l'attrice vuole misurarsi con ruoli più complessi e sfaccettati.

A margine del Taormina Film Festival, la vincitrice di Miss Italia 1995 ha confessato il desiderio di allontanarsi dai personaggi che il pubblico associa più facilmente alla sua immagine.

«Mi piacerebbe interpretare un personaggio con sfumature più complesse e, in qualche modo, più oscure rispetto a quelli affrontati finora», ha dichiarato.

Secondo Anna Valle, la televisione è cambiata profondamente negli ultimi anni e oggi propone figure femminili più autentiche, meno stereotipate e più ricche di sfumature.

Un'evoluzione che, a suo avviso, offre maggiori possibilità alle attrici e apre la strada a personaggi capaci di mostrare fragilità, contraddizioni e aspetti meno prevedibili.

Tra i progetti futuri c'è anche la seconda stagione della serie «Una nuova vita», attualmente in fase di sviluppo.