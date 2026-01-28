  1. Clienti privati
Canale 5 Anna Valle torna in prima serata con «Una nuova vita», girato tra le Dolomiti

Covermedia

28.1.2026 - 13:00

Anna Valle
Anna Valle

In «Una nuova vita» il dramma di una madre tra colpa e riscatto.

Covermedia

28.01.2026, 13:00

28.01.2026, 13:07

Anna Valle veste panni scomodi.

L'ex Miss Italia torna in prima serata con «Una nuova vita», la fiction di Canale 5 che affronta la genitorialità senza idealizzazioni e mette al centro il rapporto complesso tra una madre e il figlio cresciuto senza di lei.

La protagonista è Vittoria Greco, un medico che rientra nella comunità montana da cui era stata allontanata dopo una lunga detenzione e si trova a ricostruire la propria credibilità personale e familiare. Un percorso segnato dal peso del giudizio e dalla fatica di riavvicinarsi a un figlio adolescente che non concede sconti.

In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l'attrice sintetizza così il cuore della storia: «Fare i genitori è faticoso come un'arrampicata. Non c'è mai un momento in cui puoi rilassarti davvero, devi scegliere ogni passo e assumerti la responsabilità delle tue scelte». Una dichiarazione che trova riscontro nella scrittura della serie, costruita su tensioni emotive più che su colpi di scena.

Ambientata tra le Dolomiti, «Una nuova vita» utilizza il paesaggio come riflesso interiore dei personaggi. La montagna diventa metafora della solitudine, della resistenza e della necessità di affrontare il passato senza scorciatoie. «Vittoria non cerca assoluzioni», ha spiegato ancora Valle, «vuole solo dimostrare, con i fatti, di poter essere una madre presente».

Accanto a lei, Daniele Pecci interpreta un avvocato segnato da una perdita personale, in un intreccio che unisce dramma familiare e tensione psicologica.

«Una nuova vita» debutta mercoledì 28 gennaio in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Parallelamente, Anna Valle è impegnata nella promozione della serie e nella preparazione di un nuovo progetto seriale previsto per la prossima stagione televisiva.

