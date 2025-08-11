Anna Wintour

Non è finzione cinematografica: «Il diavolo veste Prada» diventa realtà. La regina della moda cerca un'assistente esecutiva per il suo ufficio di New York. Stipendio tra 90mila (82.500 euro) e 125mila dollari (115mila euro) e un'agenda che spazia da viaggi internazionali a eventi esclusivi.

Ha 75 anni, un caschetto diventato icona e un potere che ha dettato le regole della moda mondiale per quasi quattro decenni.

Dopo aver lasciato, il 25 giugno 2025, la direzione di «Vogue» America, Anna Wintour resta al vertice di Condé Nast come Global Chief Content Officer e direttrice editoriale globale di «Vogue». Ed è proprio in questa veste che ha aperto una posizione per una nuova Executive Assistant nel cuore di New York.

Il ruolo, pubblicato sul portale Careers di Condé Nast e rilanciato sui social, è descritto come «critico» per il buon funzionamento dell'ufficio di Wintour. L'assistente lavorerà a stretto contatto con lei e con un'altra collega, curando l'agenda strategica, organizzando viaggi e impegni globali, filtrando chiamate e mail, preparando presentazioni e materiali per riunioni, seguendo progetti speciali e coordinando eventi che spaziano da sfilate internazionali a serate di gala.

Sarà persino richiesta la presenza agli eventi accanto alla direttrice, gestendo logistica, liste ospiti e dettagli di scena – dai menù al décor personalizzato.

Si tratta di un incarico a tempo pieno che richiede discrezione assoluta, tempismo impeccabile e la capacità di muoversi in un ambiente globale sempre «on». Le competenze spaziano dall'organizzazione alla comunicazione, dal problem solving alla conoscenza delle dinamiche dell'editoria e dei media digitali. Tra i requisiti minimi: laurea, 1-2 anni di esperienza (anche tramite stage) in ruoli amministrativi nel settore media o editoriale, perfetta padronanza della lingua inglese, conoscenza di G-Suite e un'attenzione al dettaglio da manuale.

La retribuzione offerta varia da 90mila dollari (82.500 euro) a 125mila dollari (115mila euro), in base a competenze ed esperienza. Una cifra importante, ma il vero premio sarà entrare nel cuore dell'impero di «Vogue», dove ogni scelta – dagli impegni quotidiani alle decisioni strategiche – contribuisce a definire il futuro della moda.

Un'occasione che sembra scritta per il grande schermo: come nella celebre scena in cui Miranda Priestly (Meryl Streep) incontra Andy Sachs (Anne Hathaway) ne «Il diavolo veste Prada», la vita reale di Anna Wintour si intreccia con quell'aura di esclusività e disciplina che solo chi regna sulla moda sa mantenere. A oggi, il posto è vacante: il casting più glamour di New York è tuttora aperto.