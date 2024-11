Annalisa

Dopo la premiazione ai Billboard Women in Music, la cantante ha ricevuto un altro importante riconoscimento ai LOS40 Music Award.

Covermedia

È un 2024 da incorniciare per Annalisa. Dopo aver scalato le classifiche italiane con la sua «Sinceramente», la cantante è stata premiata in Spagna ai LOS40 Music Award, indetto dall'omonima radio iberica, come Fenomeno Europeo Dell'Anno.

La premiazione è avvenuta al Palau San Jordi di Barcellona, dove Annalisa si è esibita nella versione spagnola della hit sanremese, intitolata «Cuando cuando cuando». Il brano è nato grazie alla collaborazione di Chris Zadley e Eva Ibanes Fraile che hanno lavorato all'adattamento in spagnolo della versione originale scritta dalla cantautrice con Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Zef.

Si tratta del secondo riconoscimento internazionale per l'ex allieva di «Amici», premiata a marzo con il Global Force Award a Los Angeles in occasione del Billboard Women in Music.

«Che onore essere qui a rappresentare il mio Paese. Sono felice e grata di essere la prima artista italiana a ricevere questo premio», ha detto la cantante.

A giugno la NASA le ha dedicato persino un asteroide, il «20014 Annalisa» motivandolo così: «Laureata in fisica, si è affermata nell'industria musicale, ottenendo un notevole successo internazionale con le sue canzoni che hanno vinto premi e numerosi dischi di platino».

