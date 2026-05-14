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Ecco i nomi in lizza Annalisa sfiora «X Factor 2026», ma la giuria cerca un uomo

Covermedia

14.5.2026 - 11:00

Annalisa Scarrone
Annalisa Scarrone

Dopo l'addio di Achille Lauro, Irama resta favorito mentre spunta anche Ghali. Al contrario Annalisa sembra perdere quota.

Covermedia

14.05.2026, 11:00

14.05.2026, 11:22

Il toto-giudici di «X Factor 2026» entra nel vivo e il nome di Annalisa perde quota.

Dopo l’addio di Achille Lauro – che ad aprile aveva annunciato sui social: «La mia avventura si conclude qui», senza però escludere un possibile ritorno – continuano a rincorrersi indiscrezioni e retroscena sul nuovo volto del talent Sky.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale «Chi» e rilanciato da diverse testate di spettacolo, la cantante savonese ha sostenuto un provino interno. La produzione, però, punta a un profilo maschile per completare il tavolo dei giudici.

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Ecco i nomi del possibile nuovo giudice

Il nome più forte resta quello di Irama. L’ex vincitore di «Amici», oggi tra gli artisti più solidi del pop italiano, viene indicato come il candidato più vicino alla firma, anche se da Sky non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale.

Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Ghali. Il rapper milanese porterebbe al format un profilo più contemporaneo e internazionale, rafforzato anche dalla grande esposizione mediatica degli ultimi mesi. A «Rolling Stone» aveva dichiarato: «Un mio silenzio fa rumore».

Le Audizioni di «X Factor 2026» prenderanno il via il 2 e 3 giugno, mentre l’annuncio ufficiale della nuova giuria è atteso nelle prossime settimane.

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