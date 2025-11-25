  1. Clienti privati
Il nuovo tour Annalisa è determinazione, più che seduzione: «Gli abiti devono comunicare»

Covermedia

25.11.2025 - 13:00

Annalisa
Annalisa

La cantante trasforma i look in un manifesto artistico.

Covermedia

25.11.2025, 13:00

25.11.2025, 15:44

Annalisa parte da un concetto chiaro: la moda, per lei, non è un dettaglio. È parte della voce, del ritmo, dell'identità. «La moda è fondamentale nel mio percorso artistico», ha spiegato la cantante in un'intervista al «Corriere della Sera», sottolineando come ogni scelta estetica del nuovo tour sia costruita per parlare tanto quanto le canzoni.

Nel progetto live presentato all'HuffPost, la 40enne ha coinvolto otto brand, creando un percorso visivo che accompagna quello musicale. Non ricerca la sensualità, ma un'altra forma di presenza scenica: «Cerco la forza, la grinta e la tenacia». È un'estetica che racconta determinazione più che seduzione, precisione più che improvvisazione.

Grazie alla collaborazione con maison come Cavalli, Dsquared2, Etro, Ferrari, GCDS e Sportmax, ogni outfit risponde a una funzione precisa: libertà di movimento, impatto visivo e coerenza con le nuove sonorità.

«Gli abiti sono comunicazione», ribadisce Annalisa, che non rinuncia a spalle strutturate e scarpe comode, elementi chiave dei suoi set.

L'importanza del lavoro di squadra

La cantautrice di «Sinceramente» parla anche del lavoro di squadra che sostiene l'intero impianto scenico: la stylist Susanna Ausoni e i team creativi dei brand hanno costruito una narrativa parallela, dove luci, materiali e silhouette diventano parte dello spettacolo.

Il risultato è un tour che usa la moda come racconto, capace di amplificare ogni brano e aggiungere una dimensione emotiva al live.

In chiusura, Annalisa conferma i prossimi appuntamenti: il tour nei palasport «Ma noi siamo fuoco – Capitolo I», la promozione del nuovo album «Ma io sono fuoco» e una serie di apparizioni televisive che accompagneranno l'uscita.

