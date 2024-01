Annalisa

La cantante si presenta all’Ariston con i favori del pronostico dopo un anno di grande successo.

Annalisa torna al Festival di Sanremo da protagonista assoluta della musica italiana. La cantante, reduce da un 2023 da incorniciare con le sue hit «Bellissima» e «Mon Amour», porterà sul palco dell’Ariston «Sinceramente».

L’ex allieva di «Amici» ha parlato del brano sulle pagine di Repubblica: «Dire di cosa parla questa canzone così brevemente è difficile, perché ci sono un sacco di sfumature dentro, ma se devo fare un riassunto vero questa canzone dice: «Se tu mi lasci i miei spazi e mi lasci libera, io sono tua sinceramente»».

Sull’anno appena trascorso, Annalisa ha così commentato: «È stato un anno bellissimo. Cosa si prova? Devo dire che si prova tanta gioia, tanto orgoglio e anche un po’ di ansia da prestazione, perché bisogna sempre ricordarsi che non è per niente facile andare avanti e fare cose ben fatte. Avere buoni risultati non è facile, bisogna lavorare e sperare di andare avanti bene».

Per Annalisa si tratta della sesta partecipazione al festival dopo «Scintille» del 2013, «Una finestra tra le stelle» del 2015, «Il diluvio universale» del 2016, «Il mondo prima di te» del 2018 e «Dieci» del 2021.

Secondo i bookmakers, i favoriti della 74esima edizione del Festival sono Alessandra Amoroso, Mahmood, i Negramaro, Geolier e proprio Annalisa.

Covermedia