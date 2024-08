Annamaria Bernardini De Pace

La nota avvocata divorzista si unisce a Barbara Palombelli, conduttrice del programma che da quattro decenni avvicina il pubblico alle complessità del diritto.

Annamaria Bernardini de Pace, celebre avvocata divorzista, ha accettato il ruolo di giudice nel programma televisivo «Forum» su Mediaset, una decisione presa grazie all'amicizia con Barbara Palombelli, conduttrice del programma.

Dopo anni di inviti, la Bernardini de Pace ha deciso di partecipare, spinta anche dalla volontà di rendere il linguaggio giuridico più accessibile al pubblico. Questo nuovo incarico segna un'importante svolta nella sua carriera, portando la sua vasta esperienza legale e la sua abilità comunicativa in un contesto televisivo.

L'arrivo di Annamaria Bernardini de Pace come giudice segna un'importante novità per lo storico format televisivo di Mediaset.

«Forum», nato nel 1985, è uno dei programmi giuridici più longevi e amati della televisione italiana, capace di intrecciare la realtà legale con la finzione televisiva in un modo accessibile e coinvolgente per il pubblico. Negli anni, il programma ha visto alla conduzione volti iconici come Rita Dalla Chiesa e, dal 2013, Barbara Palombelli, che ha saputo rinnovare il programma, rendendolo più attuale.

