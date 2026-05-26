Anne Hathaway

L'attrice racconta i problemi alla vista che l'hanno accompagnata per gran parte dei suoi trent'anni e l'intervento che le ha cambiato la vita.

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Anne Hathaway ha parlato della cataratta precoce che per anni le ha compromesso gravemente la vista.

Ospite del podcast «Popcast del New York Times», la star di «Il Diavolo Veste Prada 2» ha raccontato di aver quasi perso le facoltà visive dell'occhio sinistro.

L'attrice si è sottoposta a un intervento chirurgico dopo la diagnosi.

«Forse sto dando troppe informazioni. Sono stata mezza cieca per dieci anni», ha detto aggiungendo che la situazione era peggiorata gradualmente: «Aveva un impatto talmente forte che ero praticamente cieca dall'occhio sinistro e alla fine mi sono operata. Non mi ero resa conto di quanto fosse peggiorata la situazione finché non ho potuto vedere di nuovo l'intero spettro».

La cataratta provoca un'opacizzazione del cristallino e può compromettere seriamente la vista, rendendo difficili anche attività quotidiane come guidare di notte.

La 43enne ha parlato anche delle conseguenze sul suo organismo: «Da allora mi sono calmata. Non avevo capito quanto stesse mettendo sotto stress il mio sistema nervoso».

Oggi Hathaway definisce la sua vista «un miracolo».

«Apprezzo la vista perché ogni giorno mi sveglio e posso vedere, ed è un miracolo. Penso davvero che due generazioni fa una possibilità del genere non sarebbe esistita per una persona come me», ha concluso.