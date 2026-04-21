Il 2026 segna per lei un momento cruciale anche sul piano professionale. Sono cinque i film in uscita in cui è protagonista: «Il diavolo veste Prada 2», «Mother Mary», «The End of Oak Street», «The Odyssey» diretto da Christopher Nolan e «Verity», adattamento del romanzo di Colleen Hoover.
Nel corso dell'intervista, l'attrice elogia il sostegno del marito, Adam Shulman: «Mi sostiene completamente. Quest'anno è stato insolito. Entrambi sappiamo che probabilmente non accadrà mai più qualcosa del genere».
Poi aggiunge: «Sono così fortunata che sia il mio partner, la persona con cui condivido la vita. Su qualsiasi cosa, lui c'è. Tiene tutto insieme. È il partner dei sogni».
Sposata dal 2012, Hathaway è madre di Jonathan, 10 anni, e Jack, 6. E non ha dubbi: «Non avrei mai potuto ottenere ciò che ho raggiunto senza mio marito».
Alla domanda su cosa significhi davvero essere bella, la risposta è netta: «La bellezza può contenere anche bruttezza, purché contenga verità».
Intanto, il calendario delle uscite è già fitto: «Mother Mary» arriva venerdì, mentre «Il diavolo veste Prada 2» debutta il primo maggio. Gli altri progetti seguiranno tra luglio, agosto e ottobre.