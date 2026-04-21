Anne Hathaway in copertina su People

L'attrice conquista la cover di «People» e firma un anno record con cinque film in uscita, tra successi e una vita privata che definisce «un sogno».

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Nel 2026 Anne Hathaway è la donna più bella del mondo. A incoronarla è la rivista «People», che la sceglie come volto di copertina del suo storico «Most Beautiful Issue».

A 43 anni, l'attrice raccoglie il testimone di star come Demi Moore e Sofia Vergara, entrando in una tradizione che dal 1990 celebra le icone di bellezza contemporanee, da Julia Roberts a Beyoncé.

Sui social, Hathaway condivide gli scatti del servizio fotografico: «Grazie mille a @people magazine per avermi voluta in copertina!».

Momento cruciale anche sul piano professionale

Il 2026 segna per lei un momento cruciale anche sul piano professionale. Sono cinque i film in uscita in cui è protagonista: «Il diavolo veste Prada 2», «Mother Mary», «The End of Oak Street», «The Odyssey» diretto da Christopher Nolan e «Verity», adattamento del romanzo di Colleen Hoover.

Nel corso dell'intervista, l'attrice elogia il sostegno del marito, Adam Shulman: «Mi sostiene completamente. Quest'anno è stato insolito. Entrambi sappiamo che probabilmente non accadrà mai più qualcosa del genere».

Poi aggiunge: «Sono così fortunata che sia il mio partner, la persona con cui condivido la vita. Su qualsiasi cosa, lui c'è. Tiene tutto insieme. È il partner dei sogni».

Sposata dal 2012, Hathaway è madre di Jonathan, 10 anni, e Jack, 6. E non ha dubbi: «Non avrei mai potuto ottenere ciò che ho raggiunto senza mio marito».

Alla domanda su cosa significhi davvero essere bella, la risposta è netta: «La bellezza può contenere anche bruttezza, purché contenga verità».

Intanto, il calendario delle uscite è già fitto: «Mother Mary» arriva venerdì, mentre «Il diavolo veste Prada 2» debutta il primo maggio. Gli altri progetti seguiranno tra luglio, agosto e ottobre.