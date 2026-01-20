  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto nella moda Anne Hathaway ricorda Valentino: «Ha reso il mio mondo più luminoso»

SDA

20.1.2026 - 20:03

L'attrice americana Anne Hathaway
L'attrice americana Anne Hathaway
Keystone

«Negli ultimi vent'anni è stato per me uno straordinario onore aver conosciuto, amato ed essere accudita dal grande Valentino»: inizia così il ricordo su Instagram di Anne Hathaway.

Keystone-SDA

20.01.2026, 20:03

20.01.2026, 20:07

L'attrice americana che ha recitato anche nel film il «Diavolo veste Prada», in cui lo stilista fece un cameo.

Il ricordo è accompagnato da una serie di foto d'antan di Valentino e immagini con lei che indossa i suoi abiti, compreso quello del matrimonio.

«Uno stilista di fama mondiale, un titano, ma anche un mio caro amico che mi ha educato, cresciuto, mi ha mandato fiori ogni anno per il mio compleanno, mi ha fatto ridere, è stato il mio compagno di ballo e di karaoke in così tante notti gioiose e che ha reso il mio mondo molto più luminoso, più grandioso e più piacevole di quanto avrei mai potuto immaginare», aggiunge l'attrice.

«Quando mi sono sposata nel 2012, si è offerto di confezionarmi un abito da sposa couture personalizzato, un gesto così generoso che ancora mi fa venire le lacrime agli occhi. Ora riposa per sempre circondato dalla bellezza eterna, un capitolo successivo appropriato per l'unico vero Imperatore che ha donato a tutti noi un'eredità di magnificenza senza pari... Ti amo tesoro mio e mi manchi già. Scrivo questo con il più profondo amore e la massima vicinanza a tutta la sua famiglia che ho nel mio cuore in questo momento», conclude Hathaway.

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»
Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria
Federica Brignone scoppia in lacrime dopo il suo ritorno da sogno
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino

La morte di Valentino

Tra moda e cultura pop. Le curiosità che hanno costruito il mito di Valentino

Tra moda e cultura popLe curiosità che hanno costruito il mito di Valentino

Lutto nella moda. Da piazza di Spagna a Parigi, passando per Gstaad, ecco i luoghi in cui ha vissuto Valentino

Lutto nella modaDa piazza di Spagna a Parigi, passando per Gstaad, ecco i luoghi in cui ha vissuto Valentino

Lutto nella moda. Gwyneth Paltrow e Cindy Crawford ricordano Valentino: «Sembra la fine di un'era»

Lutto nella modaGwyneth Paltrow e Cindy Crawford ricordano Valentino: «Sembra la fine di un'era»

Altre notizie

TV. Giacomo Giorgio nella fiction Rai della memoria «Morbo K»

TVGiacomo Giorgio nella fiction Rai della memoria «Morbo K»

Verso Sanremo. J-Ax a «Belve»: «Con Fedez il rapporto è ripartito»

Verso SanremoJ-Ax a «Belve»: «Con Fedez il rapporto è ripartito»

Intossicazione alimentare sul set. Ben Affleck e il retroscena di «Armageddon»

Intossicazione alimentare sul setBen Affleck e il retroscena di «Armageddon»