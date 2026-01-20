L'attrice americana Anne Hathaway Keystone

«Negli ultimi vent'anni è stato per me uno straordinario onore aver conosciuto, amato ed essere accudita dal grande Valentino»: inizia così il ricordo su Instagram di Anne Hathaway.

Keystone-SDA SDA

L'attrice americana che ha recitato anche nel film il «Diavolo veste Prada», in cui lo stilista fece un cameo.

Il ricordo è accompagnato da una serie di foto d'antan di Valentino e immagini con lei che indossa i suoi abiti, compreso quello del matrimonio.

«Uno stilista di fama mondiale, un titano, ma anche un mio caro amico che mi ha educato, cresciuto, mi ha mandato fiori ogni anno per il mio compleanno, mi ha fatto ridere, è stato il mio compagno di ballo e di karaoke in così tante notti gioiose e che ha reso il mio mondo molto più luminoso, più grandioso e più piacevole di quanto avrei mai potuto immaginare», aggiunge l'attrice.

«Quando mi sono sposata nel 2012, si è offerto di confezionarmi un abito da sposa couture personalizzato, un gesto così generoso che ancora mi fa venire le lacrime agli occhi. Ora riposa per sempre circondato dalla bellezza eterna, un capitolo successivo appropriato per l'unico vero Imperatore che ha donato a tutti noi un'eredità di magnificenza senza pari... Ti amo tesoro mio e mi manchi già. Scrivo questo con il più profondo amore e la massima vicinanza a tutta la sua famiglia che ho nel mio cuore in questo momento», conclude Hathaway.