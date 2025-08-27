  1. Clienti privati
La serie raccoglie l'eredità del western Annette Bening debutta nel nuovo spin-off di «Yellowstone»

Covermedia

27.8.2025 - 11:00

Annette Bening
Annette Bening

L'attrice candidata all'Oscar interpreterà la rivale di Beth Dutton in «The Dutton Ranch», la serie che raccoglie l'eredità del western di culto.

Covermedia

27.08.2025, 11:00

27.08.2025, 11:16

Annette Bening è pronta a portare la sua eleganza tagliente nel selvaggio West.

La star quattro volte candidata all'Oscar sarà infatti protagonista di «The Dutton Ranch», l'attesissimo spin-off di «Yellowstone» che riprende le vicende di Beth Dutton (Kelly Reilly) e Rip Wheeler (Cole Hauser) dopo il finale della serie madre, trasmessa dal 2018 al 2024 e diventata un fenomeno globale.

Secondo quanto confermato da «People», vestirà i panni di Beulah Jackson, una donna potente, scaltra e affascinante, a capo di uno dei più grandi ranch del Texas. Un personaggio che si annuncia destinato a diventare la nuova, temibile antagonista dei Dutton.

L'ufficialità del progetto era arrivata lo scorso dicembre, quando Deadline aveva anticipato lo sviluppo di uno spin-off legato alla saga. Oggi arriva la conferma: oltre a Reilly e Hauser, tornerà anche Finn Little nel ruolo di Carter, il figlio adottivo di Beth e Rip, chiamato a crescere in un mondo che non perdona debolezze.

La trama ufficiale non lascia dubbi sul tono della nuova serie

La trama ufficiale non lascia dubbi sul tono della nuova serie: «Beth Dutton e Rip Wheeler sono grati per la pace che hanno cercato, conquistato e per la quale hanno rischiato la vita nel loro ranch da 2.800 ettari», recita la sinossi.

«Ma tempi difficili e rivali senza scrupoli li costringeranno a difendere ciò che hanno costruito, mentre cercano di guidare Carter verso l'uomo che deve diventare».

«Yellowstone» ha raccontato per sei stagioni le lotte di potere e i segreti della famiglia Dutton, proprietaria del più grande ranch del Montana. Al centro c'era John Dutton, interpretato da Kevin Costner, governatore dello Stato e patriarca caduto in circostanze misteriose, affiancato dai figli Kayce (Luke Grimes), Jamie (Wes Bentley) e Beth, sposata con Rip.

