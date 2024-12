Anthony Hopkins

L'attore Anthony Hopkins, che oggi compie 87 anni, è sobrio dal lontano 1975: «Ho avuto una vita lunga e meravigliosa».

È dal lontano 1975 che Anthony Hopkins non tocca un goccio d'alcol.

L'attore due volte Premio Oscar ha celebrato il traguardo con un video postato su Instagram, in cui ha rivelato come a spingerlo verso la sobrietà sia stato un episodio accaduto in uno dei periodi peggiori della sua vita.

«Quarantanove anni oggi, ho smesso di bere», ha detto la star. «Mi stavo divertendo molto, ma poi ho capito che ero in un grosso guaio, perché non ricordavo nulla e stavo guidando un'auto, ubriaco fradicio».

Hopkins ha ammesso di aver chiesto aiuto ad alcuni amici per uscire dal tunnel della dipendenza dall'alcol. «In quel giorno fatale, ho capito che avevo bisogno di aiuto, e l'ho avuto», ha spiegato. «Ho telefonato a un gruppo di persone come me, alcoliste. E da lì sono diventato sobrio».

«Divertirsi è fantastico, concedersi un bicchiere va bene. Ma se avete un problema con l'alcol, bisogna chiedere aiuto».

«La cosa che ho capito è che non ero l'unico. Ci sono migliaia di persone come me in giro – comunque, sono diventato sobrio e, sembra una parola noiosa, ma ho avuto una vita meravigliosa. Mi assumono ancora, mi danno ancora dei ruoli. Ho 87 anni. Sto festeggiando la mia lunga vita – inaspettatamente lunga vita».