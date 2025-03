Anthony Hopkins

L'attore premio Oscar si prepara a pubblicare «We Did OK, Kid: A Memoir», un libro che ripercorre la sua infanzia in Galles, la carriera nel cinema e nel teatro, e la sua lotta contro l'alcolismo. In uscita il 4 novembre, l'autobiografia promette di essere un racconto intenso e autentico.

Anthony Hopkins è pronto ad aprirsi come mai prima d'ora. Il celebre attore, due volte vincitore dell'Academy Award, ha annunciato la pubblicazione della sua autobiografia, «We Did OK, Kid: A Memoir», che arriverà sugli scaffali il 4 novembre grazie alla casa editrice Simon & Schuster.

In un comunicato ufficiale, Hopkins ha definito il suo libro «un'autobiografia sincera, commovente e attesa da tempo», in cui si immergerà nei ricordi della sua infanzia in Galles, nel percorso che lo ha portato sul grande schermo e nei suoi anni di dipendenza dall'alcol.

«La mia intera vita è un grande mistero»

«C'è una fotografia che conservo sul mio telefono, ritrae me e mio padre sulla spiaggia quando ero bambino. Spesso dico a quel ragazzino: «Ce l'abbiamo fatta, ragazzo». Mi chiedo come abbia fatto un bambino del Galles, figlio di un fornaio, ad arrivare fin qui» ha riflettuto l'attore. «La mia intera vita è un grande mistero. Questo libro è la mia storia».

Nell'autobiografia, Hopkins ripercorrerà alcuni momenti memorabili della sua carriera, tra cui gli incontri con icone del cinema come Laurence Olivier e Richard Burton. Inoltre, svelerà come si è preparato per il ruolo che lo ha consacrato: Hannibal Lecter ne Il silenzio degli innocenti del 1991.

Sobrio da 50 anni

Ma il libro non si limiterà alla carriera. L'attore 87enne affronterà anche capitoli più dolorosi della sua vita, come la battaglia contro l'alcolismo, che gli è costata il primo matrimonio con l'attrice Petronella Barker.

Hopkins è sobrio dal 1975 e oggi è sposato con Stella Arroyave, sua terza moglie.

Judy Clain, editor di Summit Books, ha elogiato il libro, sottolineandone il valore: «Che onore e privilegio pubblicare l'attesissima autobiografia di Sir Anthony Hopkins. Ha scritto un libro destinato a diventare un classico. La sua anima traspare in ogni parola. È un'ispirazione».

Oltre al libro cartaceo, Hopkins narrerà personalmente l'audiolibro che accompagnerà l'uscita dell'opera, rendendo l'esperienza ancora più immersiva per i lettori.