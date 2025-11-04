Anthony Hopkins IMAGO/ZUMA Press

Secondo Stella Arroyave, l'attore premio Oscar, 87 anni, presenterebbe tratti dello spettro autistico. Ma lui liquida la questione con ironia: «È solo vivere».

Anthony Hopkins non ama le etichette, nemmeno in famiglia. In un'intervista al «Sunday Times», ha raccontato che la moglie, Stella Arroyave, dopo alcune ricerche, pensa possa avere tratti autistici.

Ma lui ha liquidato la questione con sarcasmo: nessuna diagnosi, solo personalità. «Sono ossessionato dai numeri, dai dettagli, mi piace che tutto sia in ordine. E memorizzare», ha raccontato l'attore britannico, due volte premio Oscar per «Il silenzio degli innocenti» e «The Father».

«Stella ha fatto delle ricerche e mi ha detto: "Devi avere la sindrome di Asperger"... Non avevo idea di cosa stesse parlando. E comunque non ci credo».

Quando il giornalista gli ha fatto notare che una diagnosi, anche in età avanzata, potrebbe aiutarlo a capirsi meglio, Hopkins ha tagliato corto: «Forse sono cinico, ma è tutta una sciocchezza. È tutta spazzatura: ADHD, DOC, Asperger, bla bla bla. È solo vivere».

Poi ha aggiunto: «Essere umani significa essere pieni di intrecci, misteri e un po' di follia. Tutte queste etichette... ma chi se ne importa? Ormai è diventata una moda».

Sposato con Stella Arroyave dal 2003, l'attore si prepara all'uscita del suo nuovo memoir, «We Did OK, Kid», in arrivo oggi, 4 novembre.