  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché Anthony Hopkins smentisce la moglie: «Non ho l'autismo, sono solo fatto così»

Covermedia

4.11.2025 - 09:30

Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
IMAGO/ZUMA Press

Secondo Stella Arroyave, l'attore premio Oscar, 87 anni, presenterebbe tratti dello spettro autistico. Ma lui liquida la questione con ironia: «È solo vivere».

Covermedia

04.11.2025, 09:30

04.11.2025, 09:42

Anthony Hopkins non ama le etichette, nemmeno in famiglia. In un'intervista al «Sunday Times», ha raccontato che la moglie, Stella Arroyave, dopo alcune ricerche, pensa possa avere tratti autistici.

Ma lui ha liquidato la questione con sarcasmo: nessuna diagnosi, solo personalità. «Sono ossessionato dai numeri, dai dettagli, mi piace che tutto sia in ordine. E memorizzare», ha raccontato l'attore britannico, due volte premio Oscar per «Il silenzio degli innocenti» e «The Father».

«Stella ha fatto delle ricerche e mi ha detto: "Devi avere la sindrome di Asperger"... Non avevo idea di cosa stesse parlando. E comunque non ci credo».

Quando il giornalista gli ha fatto notare che una diagnosi, anche in età avanzata, potrebbe aiutarlo a capirsi meglio, Hopkins ha tagliato corto: «Forse sono cinico, ma è tutta una sciocchezza. È tutta spazzatura: ADHD, DOC, Asperger, bla bla bla. È solo vivere».

Poi ha aggiunto: «Essere umani significa essere pieni di intrecci, misteri e un po' di follia. Tutte queste etichette... ma chi se ne importa? Ormai è diventata una moda».

Sposato con Stella Arroyave dal 2003, l'attore si prepara all'uscita del suo nuovo memoir, «We Did OK, Kid», in arrivo oggi, 4 novembre.

I più letti

Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart
Aperta un'inchiesta contro Fiorenzo Dadò per falsa testimonianza
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Nessun invito a Barbara D'Urso a Belve? Francesca Fagnani: «No, ed ecco il motivo»
Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour

Le ultime su Anthony Hopkins

50 anni senza alcol. Anthony Hopkins: «Stavo per uccidere qualcuno, poi sentì una voce da dentro...»

50 anni senza alcolAnthony Hopkins: «Stavo per uccidere qualcuno, poi sentì una voce da dentro...»

Premio Oscar. Anthony Hopkins si racconta in un'autobiografia sincera ed emozionante

Premio OscarAnthony Hopkins si racconta in un'autobiografia sincera ed emozionante

Sobrietà. Anthony Hopkins festeggia 87 anni e l'anniversario: «Quasi 50 anni senza alcol»

SobrietàAnthony Hopkins festeggia 87 anni e l'anniversario: «Quasi 50 anni senza alcol»

Altre notizie

Servizio sulla scomparsa di Ruggi. Aggredita una troupe di «Storie Italiane», Eleonora Daniele: «È una cosa gravissima»

Servizio sulla scomparsa di RuggiAggredita una troupe di «Storie Italiane», Eleonora Daniele: «È una cosa gravissima»

Contro Joe Biden. George Clooney replica a Hunter Biden: «Ha detto menzogne assolute»

Contro Joe BidenGeorge Clooney replica a Hunter Biden: «Ha detto menzogne assolute»

Televisione. Nessun invito a Barbara D'Urso a Belve? Francesca Fagnani: «No, ed ecco il motivo»

TelevisioneNessun invito a Barbara D'Urso a Belve? Francesca Fagnani: «No, ed ecco il motivo»