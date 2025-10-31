Anthony Hopkins: «Stavo per uccidere qualcuno, poi sentì una voce da dentro...»

Anthony Hopkins parla del suo passato. Keystone

In un'intervista al podcast del «New York Times», l'attore Anthony Hopkins, che si avvicina a 50 anni di sobrietà, ha condiviso l'episodio che lo spinse a cercare aiuto per l'alcolismo.

Anthony Hopkins si prepara a celebrare mezzo secolo di sobrietà nei prossimi mesi. Nel dicembre del 1975, all'età di 38 anni, si rese conto di aver bisogno di aiuto e si rivolse agli alcolisti anonimi.

Da quel momento, non ha più toccato alcol e ha spesso condiviso la sua esperienza per sostenere chi lotta contro questa dipendenza.

In una recente intervista al podcast «The Interview» del New York Times, l'attore, che pubblicherà le sue memorie il 4 novembre, ha ricordato il momento cruciale in cui decise di smettere di bere.

Il 29 dicembre 1975, Hopkins era alla guida in California, completamente ubriaco e senza una meta. «Avrei potuto uccidere qualcuno, o me stesso, cosa che all'epoca non mi importava nemmeno», ha confessato.

Si svegliò in una stanza d'albergo in Arizona, ignaro di come ci fosse arrivato, e durante una festa a Beverly Hills, chiese aiuto a un agente.

La notte che gli cambiò la vita

Hopkins descrive con precisione quella notte: «Guardai l’orologio, erano le 11 precise. Una voce profonda e potente mi parlò da dentro, dicendomi: "Ora è tutto finito. Puoi iniziare a vivere, e tutto è stato fatto per uno scopo. Non dimenticarlo mai". Era una voce dal nulla, ma proveniva dal profondo di me».

Da quel momento, la sua vita ha subito una trasformazione radicale. Ogni 29 dicembre, celebra un altro anno di sobrietà sui social, incoraggiando chi lotta contro l'alcolismo a cercare aiuto.

«Divertirsi è meraviglioso, bere un drink va bene. Ma se hai problemi con l'alcol, chiedi aiuto», ha dichiarato in un video del 2024.

Il periodo della pandemia

Durante la pandemia di Covid, l'attore ha celebrato 45 anni di sobrietà con un messaggio su Twitter: «C'è chi si trova tappato in casa con i bambini in qualche palazzone, senza avere nulla da fare. È uno stress incredibile, quindi è normale cercare una via d'uscita. Il tratto caratteristico di chi si aggrappa alla bottiglia, alle sigarette, al cibo o a qualsiasi altra dipendenza è l’ostinazione. Pensi di potercela fare ma non è vero. Devi chiedere aiuto. Fare tutto ciò che puoi per metterti in contatto con qualcuno, perché così ti stai uccidendo. Da quando ho smesso, la mia vita è diventata solo migliore».

«L'alcol ti ucciderà»

Nel podcast del Times, Hopkins ha spiegato che beveva per soffocare il malessere interiore, ma anche perché «l'alcol è fantastico, ti trasporta immediatamente in un altro posto. Pensavo: "Questa è la vita. Siamo ribelli e possiamo festeggiare". Ma, in fondo, c'era anche la sensazione: "L'alcol ti ucciderà"».

In un'intervista precedente concessa al «Sunday Times», aveva raccontato che nel 1974, mentre recitava a Broadway nel ruolo del dottor Martin Dysart in «Equus» di Peter Shaffer, «prima che chiunque altro uscisse dal teatro, io ero già al bar a bermi l’anima. Lo trovavo divertente, e in un certo qual modo lo era».

Ma ha ammesso di essere stato un collega difficile, spesso con i postumi di una sbornia e incline a comportamenti offensivi alle feste. Non ha molti ricordi di quel periodo, ma sa che era un inferno avere intorno una persona come lui. Da quasi 50 anni per Hopkins «l'alcol è un capitolo chiuso». E «gli ultimi decenni sono stati uno spasso».

Rompe il silenzio sulla figlia: «Non siamo santi»

Hopkins è tornato a parlare anche del suo rapporto con la figlia Abigail, da cui è lontano da decenni, e lo fa con la sincerità disarmante che da sempre lo contraddistingue.

Nella stessa intervista, l'attore gallese ha rivelato di aver tentato un riavvicinamento, senza successo. «Mia moglie, Stella, le ha inviato un invito per venirci a trovare. Nessuna risposta», ha raccontato.

«Così ho pensato: va bene. Le auguro il meglio, ma non intendo farmi il sangue amaro per questo. Se vuoi trascorrere la vita nel risentimento, fai pure».

Hopkins è sposato con Stella Arroyave, sua terza moglie. Dal matrimonio con la prima consorte, l'attrice Petronella Barker, nacque nel 1969 la figlia Abigail, oggi 57 anni. La coppia si separò tre anni dopo, nel 1972.

«La vita è dolorosa. A volte le persone si feriscono»

L'attore del film «Il silenzio degli innocenti» ha ormai rinunciato al legame con la figlia. «Potrei portare dentro di me il risentimento per il passato, ma quello è come morire. Non è vivere», ha riflettuto.

«Bisogna riconoscere una cosa: siamo imperfetti. Non siamo santi. Siamo tutti peccatori e santi, o qualunque cosa siamo. Facciamo del nostro meglio. La vita è dolorosa. A volte le persone si feriscono».

Poi, un pensiero che suona come una lezione di vita: «A volte restiamo feriti. Ma non puoi vivere così. Devi dire: superalo. E se non riesci a superarlo, va bene, buona fortuna».

Abigail, in un'intervista del 2006 al «Telegraph», aveva ricordato di aver visto raramente suo padre da bambina: «Lo vedevo, ma forse una volta all'anno. C'è un po' di tristezza, ma devo andare avanti con la mia vita».