La cantante britannica Dua Lipa e il suo compagno Callum Turner (foto d'archivio). KEYSTONE

Dua Lipa ha anticipato il matrimonio previsto per settembre con Callum Turner. Le celebrazioni si svolgeranno tra il 5 e il 7 giugno 2026 tra Palermo e Bagheria in Sicilia. Ecco tutti i dettagli più esclusivi sull'atteso evento.

Hai fretta? blue News riassume per te Il matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner, previsto per settembre, si svolgerà dal 5 al 7 giugno, tra Palermo e Bagheria in Sicilia.

La stilista Donatella Versace starebbe seguendo da vicino la preparazione dell'abito della sposa.

Tra i tanti ospiti illustri, spicca la presenza di Elton John, che potrebbe addirittura esibirsi durante le celebrazioni.

Inoltre le nozze potrebbero coincidere con l'annuncio del nuovo James Bond: Turner figura ancora tra gli attori favoriti per il ruolo. Mostra di più

Il matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner subirà un cambiamento significativo rispetto ai piani originari.

Come riporta, tra gli altri, «Sky TG24», la cerimonia, inizialmente programmata per settembre, si terrà invece tra il 5 e il 7 giugno in Sicilia. Palermo diventerà il fulcro di un evento che attirerà l'attenzione internazionale.

La popstar ha deciso di accelerare i preparativi trasformando le nozze in una celebrazione articolata su tre giorni. Il programma prevede eventi distribuiti tra ville storiche, hotel di lusso e location riservate.

Ogni momento è stato pensato per alternare spazi pubblici e atmosfere più intime, con un livello organizzativo elevato.

Donatella Versace seguirà da vicino la preparazione dell'abito da sposa. La stilista è direttamente coinvolta nella realizzazione del vestito nuziale.

E, tra le figure attese, spicca anche Elton John, indicato come possibile testimone della coppia. Il cantante britannico, già legato artisticamente a Dua Lipa attraverso il remix di «Cold Heart», potrebbe esibirsi durante i festeggiamenti.

I preparativi con Donatella Versace a Palermo

Nei giorni scorsi la cantante è giunta a Palermo per un sopralluogo rapido e discreto. Ha soggiornato a Villa Igiea, l'albergo di lusso affacciato sul Mediterraneo che fungerà da centro operativo dell'evento. Con lei era presente la stilista italiana.

La visita è servita a definire gli ultimi dettagli della cerimonia e della creazione dell'abito. Alcune immagini sono emerse sui social della designer, che ha pubblicato foto della popstar tra i gelsomini con un miniabito Atelier Versace ricoperto di cristalli.

Si tratta dello stesso modello reso celebre da Kate Moss nel 1995. Donatella Versace ha accompagnato gli scatti con le parole: «Che angelo che sei. Sei splendente. Ti voglio un mondo di bene». Dua Lipa ha risposto: «I love you».

Nei prossimi giorni è prevista la prova definitiva dell'abito da sposa, sempre a Villa Igiea e alla presenza della stilista.

Le location del matrimonio

Villa Valguarnera a Bagheria sarà la sede della cerimonia più riservata. La dimora settecentesca è considerata una delle residenze più imponenti dell'area palermitana.

Il cortile della GAM, Galleria d'Arte Moderna di piazza Sant'Anna, ospiterà parte dei ricevimenti. Anche Palazzo Gangi, l'edificio nobiliare del centro storico utilizzato da Luchino Visconti per alcune scene de «Il Gattopardo», figura tra le location scelte.

La città si sta organizzando per gestire l'evento. Sono previste limitazioni al traffico e transennamenti nelle aree interessate.

Villa Igiea risulta completamente prenotata per il fine settimana, comprese le suite più esclusive e due piani destinati agli invitati.

Tra gli ospiti attesi Elton John

Tra i nomi attesi figurano personalità della musica internazionale. Secondo «La Repubblica», come detto, Elton John potrebbe avere un ruolo importante durante il matrimonio.

Anche Olivia Dean, Mark Ronson e Charli XCX compaiono nella lista degli invitati. Quest'ultima ha scelto la tonnara di Scopello per il proprio matrimonio nel settembre scorso, evento al quale Dua Lipa aveva partecipato.

La regia dell'evento è affidata ad Alessandra Grillo, wedding planner nota per aver organizzato il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez a Noto.

Per le nozze della coppia britannica è stato predisposto un programma con escursioni in yacht, cene private e visite esclusive nei luoghi simbolo di Palermo.

Il legame con la Sicilia

La scelta di Palermo non è casuale. Nell'estate precedente la cantante aveva trascorso una vacanza in Sicilia con il partner.

Durante il soggiorno la popstar era stata vista passeggiare nel centro storico e visitare la chiesa di San Giuseppe dei Teatini. Al termine della vacanza aveva pubblicato sui social la frase: «Palermo in my heart».

L'annuncio ufficiale del fidanzamento era arrivato nel giugno 2025 sulle pagine di «British Vogue».

Nel frattempo Turner continua a essere indicato tra i candidati per interpretare il prossimo James Bond. Secondo le voci un annuncio ufficiale potrebbe arrivare in coincidenza con il matrimonio.