Antonella Clerici

L'ex marito di Belen Rodriguez sempre più protagonista sulla tv di Stato.

Covermedia

Stefano De Martino e Antonella Clerici insieme per la prima volta.

Lunedì 23 dicembre condurranno su Rai1 un grande show evento tra tradizione, musica, spettacolo e cultura, in diretta dagli studi Rai di Milano, per celebrare l'apertura dell'Anno Santo 2025.

Con loro, tra gli altri, Gianni Morandi e Alberto Angela che sarà collegato dalla Basilica dei Santi Cosma e Damiano di Roma per raccontare il famoso presepe settecentesco donato dai coniugi Cataldo.

Di recente la Clerici ha ammesso di essere una grande fan di De Martino: «È un conduttore bravissimo, sta facendo suo il programma – ha detto nel corso della sua trasmissione È sempre mezzogiorno – Ho sempre fatto il tifo per lui perché lo trovo proprio bravo».

In precedenza, in un'intervista a La Repubblica, la Clerici aveva detto: «Ho seguito Stefano De Martino, mi piace, lo trovo bravo ad Affari tuoi, gli serve solo un po' più di disinvoltura. Quel gioco l'ho condotto e non è facile».

