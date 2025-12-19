Torna «The Voice Generation»Antonella Clerici fa tris in RAI: dopo «The Voice Senior» spunta un nuovo spin-off in prima serata
19.12.2025 - 11:00
Dopo «The Voice Senior» spunta un nuovo spin-off in prima serata: formula a coppie e ipotesi di collocazione nel 2026.
Antonella Clerici prepara il dopo «The Voice Senior» e, secondo le ultime indiscrezioni, è pronta ad aggiungere un altro tassello al «mondo Voice» in Rai.
A lanciare la notizia è AffariItaliani: l'idea sarebbe quella di un terzo spin-off, indicato come «The Voice Generation», ancora con Antonellina alla conduzione.
Il progetto, al momento, viene raccontato come un potenziamento del brand: un ciclo in prima serata su Rai 1, con una formula pensata per alzare la componente emotiva e di racconto.
L'elemento distintivo sarebbe la partecipazione «in coppia», legata da rapporti familiari, affettivi o di amicizia, così da trasformare la gara in una sfida non solo vocale ma anche relazionale.
Quanto alla collocazione, si parla di quattro puntate il venerdì sera nel 2026 (con date già ipotizzate), precisando però che si tratta di uno scenario legato alla costruzione del prossimo palinsesto. In altre parole: non un annuncio ufficiale, ma una traccia che sta già facendo rumore.
La notizia arriva mentre l'attuale edizione di «The Voice Senior» si avvicina alla chiusura: la finale è attesa a breve, dopo una stagione che ha confermato la centralità della Clerici nel venerdì di Rai 1.
Nel frattempo, per Antonella Clerici l'agenda resta piena: oltre alla prime time legata al franchise «The Voice», prosegue l'impegno quotidiano con «È sempre mezzogiorno» e resta in calendario anche uno show evento natalizio.