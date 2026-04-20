Podcast Antonella Clerici da Gianluca Gazzoli: «Esclusa dalla tv dopo la gravidanza. Non sei più prevista»
Covermedia
20.4.2026 - 13:00
Nel podcast di Gianluca Gazzoli, la conduttrice definisce «vergognoso» il trattamento ricevuto.
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20.04.2026, 13:00
20.04.2026, 13:27
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Antonella Clerici denuncia l'esclusione dalla tv dopo la gravidanza nel podcast di Gazzoli.
Nel corso di «Passa dal BSMT», la conduttrice torna su uno snodo preciso della sua carriera: l'uscita da «La prova del cuoco» dopo la maternità.
Secondo quanto riportato da Adnkronos, racconta di essersi aspettata una pausa temporanea con rientro già definito. «Avrei dovuto andarmene per un periodo e poi tornare. Invece mi dissero: «basta, non sei più prevista"», afferma, ricostruendo quel passaggio.
Il volto storico Rai, alla guida del programma per anni, definisce quel momento «vergognoso», collegandolo non solo alla propria esperienza ma a una questione più ampia: «per tutte le donne».
Il racconto, ripreso anche dal Corriere della Sera, aggiunge un elemento rilevante: la presentatrice sostiene che non le fu fornita una spiegazione per la decisione.
Nel dialogo con Gianluca Gazzoli emerge così il nodo della gestione del rientro dopo la maternità, più che la gravidanza in sé. Non un'interruzione programmata, ma un'uscita che, nella sua ricostruzione, ha inciso direttamente sulla continuità professionale.
Dopo quel passaggio, la conduttrice è ripartita con «Ti lascio una canzone» e il Festival di Sanremo 2010, momento che precede il ritorno alla guida de «La prova del cuoco», poi nuovamente affidato alla presentatrice.