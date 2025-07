Antonella Clerici Imago

Antonella Clerici esprime il suo rammarico per la partenza di Gigi D'Alessio da «The Voice» e discute dei suoi progetti futuri, tra cui il nuovo programma «Jukebox».

Nicolò Forni

Antonella Clerici, volto noto della televisione italiana, si apre in un'intervista a «Chi» riguardo alla sua carriera e alla recente partenza di Gigi D'Alessio da «The Voice».

La conduttrice, che sarà protagonista della prossima stagione Rai, condivide il suo dispiacere per l'addio del cantante napoletano, un amico e collega di lunga data. «È stata una doccia fredda», ammette la Clerici, sottolineando l'importanza di D'Alessio nel programma e il legame affettivo che li unisce.

Nonostante la delusione, la 61enne guarda avanti con entusiasmo ai suoi nuovi progetti. Oltre a continuare con «È sempre mezzogiorno!» e «The Voice», condurrà due serate speciali intitolate «Jukebox – La notte delle hit», previste per settembre su Rai 1.

Il programma celebrerà i grandi successi musicali degli anni '70, '80, '90 e 2000, con la partecipazione di artisti iconici di quelle epoche.

Pausa estiva per ricaricare le energie

Durante l'estate, Clerici si prende una pausa per ricaricare le energie e trovare ispirazione per nuove idee. «Le intuizioni migliori mi vengono d’estate, al fresco», confida, mentre si prepara a trascorrere del tempo in Normandia.

La conduttrice riflette anche sulla sua avversione per il caldo estivo, un sentimento che ha condiviso sui social media, ricevendo sia consensi che critiche.

Guardando al futuro, la Clerici rinnova il suo contratto con la Rai per altri due anni e discute la possibilità di condurre Sanremo, pur non essendo favorevole alle quote rosa.

«Il conduttore del Festival è uno», afferma, ricordando la sua esperienza passata sul palco dell'Ariston. Con un occhio al futuro della televisione italiana, la Clerici esprime il suo apprezzamento per Stefano De Martino, vedendolo come un potenziale conduttore di Sanremo.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.