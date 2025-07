Antonella Clerici Covermedia

Rai1 conferma la regina dei talent over 60: appuntamento in autunno per sei settimane di emozioni, storie e grandi voci.

Antonella Clerici riaccende il palco di «The Voice Senior»: la conduzione è confermata, e la sesta edizione del talent dedicato ai cantanti over 60 prenderà il via venerdì 14 novembre 2025.

Sei settimane di sfide vocali, racconti di vita e performance dal cuore autentico.

Il programma, ormai appuntamento fisso del venerdì sera di Rai1, regalerà anche questa volta uno spazio luminoso ai «grandi» talenti della musica. Clerici, alla guida fin dalla prima edizione, si riconferma punto di riferimento e voce rassicurante per concorrenti e pubblico . Le blind audition daranno inizio a una gara intensa, dove non conta l'età ma il fascino della voce.

L'attacco breve e incisivo, nel segno del protagonista: Antonella è al centro dell'evento, pronta a riportare calore e familiarità sul palco. Lo show, in onda fino al 19 dicembre 2025, non cambia formula: storie narrate, coach che ascoltano al buio, sfide canore dal vivo e finalissima con ospiti speciali.

Clerici ha fatto della narrazione emotiva il tratto distintivo del programma: far emergere perché certi interpreti non hanno raggiunto il successo, valorizzando il loro bagaglio umano. Anche nella quinta edizione – andata in onda dal 21 febbraio all'11 aprile 2025 – il format ha continuato a conquistare l'audience, mantenendo un forte feeling con il pubblico di Rai1.