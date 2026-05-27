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Con tanti ospiti Antonella Clerici trasforma «Jukebox» in un maxi show Rai

Covermedia

27.5.2026 - 16:30

Antonella Clerici
Antonella Clerici

Due nuove serate all'Inalpi Arena con Clementino e un cast che unisce Loredana Bertè, Anna Oxa, Paul Young, Sabrina Salerno e Cristina D'Avena.

Covermedia

27.05.2026, 16:30

27.05.2026, 16:39

Antonella Clerici riporta «Jukebox» a Torino e trasforma il live in un grande show-evento Rai.

L'11 e 12 settembre l'Inalpi Arena ospiterà due nuove serate dedicate alle hit degli anni '80, '90 e 2000, ancora una volta con Clementino accanto alla conduttrice.

Il progetto punta ormai apertamente sulla dimensione del grande evento televisivo. Non soltanto revival: il cast riunisce interpreti italiani e internazionali che porteranno sul palco le loro canzoni simbolo. Nella prima serata sono attesi Loredana Bertè, Patty Pravo, Cristina D'Avena, Irene Grandi, Ron, Lou Bega e i Dire Straits Legacy.

Il secondo appuntamento allargherà ancora il viaggio tra repertorio cult e grandi nomi pop con Anna Oxa, Mario Biondi, Sabrina Salerno, Spagna, Gazebo, Paul Young e Gaetano Curreri con gli Stadio. Una line-up costruita per mescolare pubblici diversi e trasformare il live in una grande operazione musicale intergenerazionale.

La formula richiama quella già sperimentata nel 2025, quando «Jukebox – La notte delle hit» era approdato anche in prima serata su Rai1 dopo gli eventi live torinesi.

Le prevendite sono già aperte su TicketOne e nei circuiti autorizzati per entrambe le date dell'11 e 12 settembre 2026.

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