Antonella Mosetti

«L'isola dei famosi» è in crisi totale. Oltre agli ascolti sempre più in picchiata, il programma in onda su Canale 5 sta assistendo a un vero e proprio fuggifuggi di diversi membri del cast.

Dopo gli addii di Leonardo Brum, Angelo Famao, Nunzio Stancampiano, Samuele «Spadino» Bragelli e Camila Giorgi, anche Antonella Mosetti ha deciso di abbandonare l'isola.

Dolore troppo forte

La showgirl non è riuscita a reggere il peso del grave lutto che ha subito soltanto pochi mesi fa per la morte del padre. Il dolore è ancora troppo forte e partecipare al reality show è stata una mossa azzardata.

«Ho 49 anni, non sono una bambina, e nella mia vita ho passato più tempo a stare male che bene. Solo quando sei qui ti accorgi di quanto contino gli abbracci delle persone che ami», ha detto nel corso dell'ultima puntata.

Oltre al lutto, per Antonella non è stato facile affrontare le condizioni precarie dell'isola. «Ho la nausea, una nausea fortissima, non dormo e sento come delle scosse nel corpo».

Reality compassati

Nonostante la scelta azzeccata di affidare a Veronica Gentili la conduzione, gli ascolti rimangono bassi e l'interesse per il programma stenta ad accendersi.

C'è il rischio di una chiusura anticipata? C'è da dire che il format è ormai datato, ma Canale 5 continua da tempo a proporre programmi in cui si ripresentano le stesse dinamiche. Dopo sei mesi di «Grande Fratello» e «The Couple», altro flop condotto da Ilary Blasi, al pubblico potrebbe servire una pausa dopo l'overdose da reality.