Antonino Cannavacciuolo Covermedia

Dal 7 aprile riparte il format su Sky Uno con casi sempre più estremi e interventi drastici.

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Antonino Cannavacciuolo scuote «Cucine da incubo» con nuove sfide ad alta pressione.

Riaprono le cucine più disastrate d'Italia e il volto simbolo del format torna a metterci mano con interventi immediati e senza sconti, tra crisi economiche, errori gestionali e rapporti familiari al collasso.

Lo chef stellato e giudice di «MasterChef Italia» riparte da situazioni ancora più complesse, dove il rischio chiusura è concreto e il margine di errore praticamente nullo. Le nuove puntate attraversano diverse città italiane, portando in scena locali fuori controllo, menù disastrosi e imprenditori in difficoltà, spesso incapaci di reagire da soli.

In questo contesto, l'approccio resta diretto ma si fa ancora più incisivo. In un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, il volto televisivo ha ribadito la missione del programma: «Non si tratta solo di cambiare un menù o una cucina, ma di salvare attività e persone». Un intervento che va oltre la ristrutturazione, toccando dinamiche personali e scelte imprenditoriali che hanno portato al fallimento.

Il cuoco campano conferma così il suo stile: confronto duro quando serve, ma anche supporto concreto per rimettere in piedi realtà ormai compromesse. Il racconto alterna tensione e rilancio, con trasformazioni che non riguardano solo gli spazi, ma soprattutto la mentalità di chi li gestisce.

Quest'anno il viaggio di «Cucine da incubo» partirà il 7 aprile da Torre del Greco (Napoli), per arrivare poi a Prato, Peschiera Borromeo (Milano), San Vittore Olona (Milano), Jesi e concludersi quindi a Potenza.