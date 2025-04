Antonino Spinalbese: «Mi sono rinnamorato di Belen per il sorriso di mia figlia Luna Marì»

Antonino Spinalbese è tra i concorrenti dell'ultimo reality show di Canale 5 «The Couple» (foto d'archivio). IMAGO/Italy Photo Press

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, uniti a sorpresa nel programma «The Couple», hanno scoperto una forte intesa. Probabilmente perché entrambi hanno in comune il fatto che non sono più legati sentimentalmente alla madre dei loro figli. «Noi padri separati per essere felici dobbiamo abituarci al distacco», ha detto Spinalbese.

Nonostante non si conoscessero prima, come riporta «Leggo», in soli sette giorni hanno scoperto molte affinità, creando una complicità che potrebbe rivelarsi cruciale nelle sfide per vincere le chiavi necessarie ad aprire la cassaforte contenente un milione di euro.

Tra le somiglianze tra Antonino e Andrea spiccano le loro storie d'amore concluse rispettivamente con Belen Rodriguez e Sara, e l'amore incondizionato per i loro figli.

«Vorrei che sapesse che papà la ama tantissimo»

Durante la settimana, entrambi hanno condiviso le difficoltà di gestire una relazione finita e l'importanza del legame con i figli. Antonino ha sottolineato: «Noi padri separati per essere felici dobbiamo abituarci al distacco».

E ha continuato: «Posso accettare qualsiasi cosa per farla stare bene, anche non creare una nuova famiglia, mi sono rinnamorato di sua madre, dei suoi nonni e dei suoi zii per il sorriso di mia figlia (Luna Marì, ndr). Vorrei che sapesse che papà la ama tantissimo»

«Ho paura di non dedicargli il tempo che meritano»

Andrea ha raccontato la sua simile esperienza, esprimendo la paura di non essere abbastanza presente per i suoi figli, Leonardo e Asia.

«La cosa che mi fa più paura è far mancare qualcosa a loro, a Leonardo e Asia, soprattutto il tempo che passa inesorabile – ha detto l'ex calciatore –. La mia paura è quella di non dedicargli il tempo che meritano. Nella loro crescita ci sono momenti che non ti vuoi perdere e quei 3 giorni a settimana che sono con me cerco di trascorrere sfruttare tutto il tempo possibile».

