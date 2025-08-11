  1. Clienti privati
Nuovi progetti Antonio Banderas a 65 anni senza freni: «Se mi fermo, muoio»

Covermedia

11.8.2025 - 09:30

L'attore spagnolo Antonio Banderas (foto d'archivio).
L'attore spagnolo Antonio Banderas (foto d'archivio).
KEYSTONE

Antonio Banderas, nato il 10 agosto 1960 a Málaga, festeggia 65 anni con nuovi progetti al cinema, a teatro e persino in musica. In un'intervista a El País, confessa di non avere alcuna intenzione di rallentare: la sua energia è la vera fonte di giovinezza. 

Covermedia

11.08.2025, 09:30

11.08.2025, 09:41

Antonio Banderas, che il 10 agosto ha spento 65 candeline, sorride nel ricordare come la sua percezione dell'età sia cambiata radicalmente: «Quando avevo 20 anni, pensavo che le persone anziane di 65 anni camminassero con un bastone».

In un'intervista al quotidiano spagnolo «El País», l'attore afferma senza esitazioni di non voler nemmeno pensare alla pensione: «Altrimenti muoio».

Protagonista di film iconici come «La maschera di Zorro» e «Intervista col vampiro», Banderas ammette che un tempo a 65 anni «si andava in pensione», ma oggi le cose sono diverse.

«Io forse faccio cose che non dovrei fare», aggiunge, ricordando l'infarto avuto nel 2017. «I medici dicono che sto bene e che posso fare tutto ciò che voglio».

Cinema, musica e teatro

E così la sua agenda resta fitta di impegni. Attualmente è sul set del thriller d'azione «Above and Below» diretto da Jesse V. Johnson, ma ha anche deciso di dedicarsi alla musica, iniziando corsi ad hoc e acquistando un pianoforte.

«Credo di far parte di quella gente che muore se si ferma. Faccio un lavoro che amo: è la fortuna della mia vita».

Oltre al cinema e alla musica, Banderas continua a portare avanti il teatro che ha fondato nel 2019 nella sua Málaga, e ha appena trascorso parte dell'estate a Boston per girare «Tony», biopic dedicato al leggendario chef americano Anthony Bourdain.

