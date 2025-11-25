Antonio Banderas

Al Torino Film Festival, l'attore sorprende tutti: per interpretare il mentore di un giovane Anthony Bourdain nel film «Tony», l'attore ha trascorso settimane immerso nell'odore di pesce tra Cape Cod e Newport.

Per entrare nei panni del mentore di un giovane Anthony Bourdain nel biopic «Tony», Antonio Banderas ha letteralmente vissuto tra casse di pesce, scafi bagnati e odori che non perdonano.

Al Torino Film Festival, l'attore spagnolo assicura infatti che sul set «emanava odore di pesce», un aneddoto che riassume perfettamente quanto le riprese fossero immersive.

Secondo «Variety», la produzione lo ha portato a trascorrere un mese e mezzo tra Cape Cod e Newport, in Massachusetts e Rhode Island, avvolto da un aroma costante che diventava parte integrante della giornata.

«Ogni volta che tornavo in hotel, correvo sotto la doccia», confessa. «Emanavo davvero un odore tremendo: pulivo pesce tutti i giorni».

Il ruolo di Banderas

Il film, che esplora gli anni difficili di un giovanissimo Bourdain – interpretato da Dominic Sessa, rivelazione di «The Holdovers» – racconta il momento in cui il futuro chef-globetrotter è un ragazzo alla deriva, tra depressione, dipendenze e un'identità tutta da costruire.

Banderas interpreta un ristoratore brasiliano che prende Tony sotto la sua ala. Non è Ciro Cozzi, il vero chef che per primo assunse Bourdain, ma un personaggio composito ispirato a più figure reali. «È attraverso questa relazione che Tony inizia davvero a cucinare», spiega l'attore. «Il film non è solo cucina: è vita, scelte, cadute e rinascite».

Diretto da Matt Johnson, «Tony» vede nel cast anche Leo Woodall ed Emilia Jones. Bourdain è morto suicida nel 2018 all'età di 61 anni. La data di uscita non è ancora stata rivelata.