  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dietro le quinte del film «Tony» Antonio Banderas ha vissuto tra casse di pesce e scafi bagnati per entrare nel personaggio

Covermedia

25.11.2025 - 09:30

Antonio Banderas
Antonio Banderas

 Al Torino Film Festival, l'attore sorprende tutti: per interpretare il mentore di un giovane Anthony Bourdain nel film «Tony», l'attore ha trascorso settimane immerso nell'odore di pesce tra Cape Cod e Newport.

Covermedia

25.11.2025, 09:30

25.11.2025, 09:47

Per entrare nei panni del mentore di un giovane Anthony Bourdain nel biopic «Tony», Antonio Banderas ha letteralmente vissuto tra casse di pesce, scafi bagnati e odori che non perdonano.

Al Torino Film Festival, l'attore spagnolo assicura infatti che sul set «emanava odore di pesce», un aneddoto che riassume perfettamente quanto le riprese fossero immersive.

Secondo «Variety», la produzione lo ha portato a trascorrere un mese e mezzo tra Cape Cod e Newport, in Massachusetts e Rhode Island, avvolto da un aroma costante che diventava parte integrante della giornata.

«Ogni volta che tornavo in hotel, correvo sotto la doccia», confessa. «Emanavo davvero un odore tremendo: pulivo pesce tutti i giorni».

Il ruolo di Banderas

Il film, che esplora gli anni difficili di un giovanissimo Bourdain – interpretato da Dominic Sessa, rivelazione di «The Holdovers» – racconta il momento in cui il futuro chef-globetrotter è un ragazzo alla deriva, tra depressione, dipendenze e un'identità tutta da costruire.

Banderas interpreta un ristoratore brasiliano che prende Tony sotto la sua ala. Non è Ciro Cozzi, il vero chef che per primo assunse Bourdain, ma un personaggio composito ispirato a più figure reali. «È attraverso questa relazione che Tony inizia davvero a cucinare», spiega l'attore. «Il film non è solo cucina: è vita, scelte, cadute e rinascite».

Diretto da Matt Johnson, «Tony» vede nel cast anche Leo Woodall ed Emilia Jones. Bourdain è morto suicida nel 2018 all'età di 61 anni. La data di uscita non è ancora stata rivelata.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Ecco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
Noah Dettwiler parla per la prima volta dopo lo spaventoso incidente
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»

Altre notizie

A «Verissimo». La star di «Mare Fuori» Maria Esposito: «Mi sento soffocare e penso di non farcela»

A «Verissimo»La star di «Mare Fuori» Maria Esposito: «Mi sento soffocare e penso di non farcela»

Forte abbraccio sul palco. Gli Oasis annunciano una «pausa di riflessione» dopo il trionfo del tour «Live '25»

Forte abbraccio sul palcoGli Oasis annunciano una «pausa di riflessione» dopo il trionfo del tour «Live '25»

È finita con Tronchetti Provera?. Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta

È finita con Tronchetti Provera?Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta