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L'attore si racconta Antonio Banderas: «Ecco come un infarto mi abbia cambiato la vita»

Covermedia

27.3.2026 - 13:00

Antonio Banderas
Antonio Banderas

L'attore racconta il malore del 2017 e la scelta di lasciare Hollywood per tornare a Malaga.

Covermedia

27.03.2026, 13:00

27.03.2026, 13:09

Ha rischiato di morire nel 2017 e, da allora, la sua vita è cambiata radicalmente. Antonio Banderas racconta come un infarto lo abbia spinto a lasciare Hollywood e a ripartire da Malaga: «È stato un avvertimento molto serio», ha spiegato in un'intervista a «The Times».

«Ha cambiato il mio modo di vedere la vita. Di fronte alla morte, mi sono guardato indietro e ho capito che, in realtà, sono un attore di teatro», ha aggiunto il 65enne.

Dopo quell'episodio, ha smesso di fumare, ha venduto il suo jet privato ed è tornato a vivere a Malaga, la città in cui è nato, insieme alla compagna Nicole Kimpel.

«Non sono mai stato così felice»

A distanza di anni, considera quella svolta una scelta decisiva. «Non sono mai stato così felice», ha detto parlando della sua vita in Spagna. «Mi tiene in contatto con le mie radici, il mio quartiere, la mia gente. Non ho perso quel legame, anzi».

Non è la prima volta che riflette su quel cambiamento. «C'erano cose senza importanza che mi preoccupavano ogni giorno», aveva raccontato nel 2022. «Mi dicevo: perché preoccuparsi di questo se potrei morire? Sapevo che sarebbe successo, ma ora lo so davvero. L'ho visto».

Pur continuando a lavorare tra cinema e televisione, l'attore – ex marito di Melanie Griffith – gestisce anche il Teatro del Soho di Malaga, uno spazio culturale senza scopo di lucro.

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