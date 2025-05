Antonio Ricci Covermedia

Il creatore di «Striscia la Notizia» attacca il game show di Rai 1 e lancia una frecciata: «Le vincite? Sembrano pilotate. Ma ogni mio attacco fa crescere gli ascolti».

Quando Antonio Ricci parla, il mondo della televisione si scuote.

E questa volta nel mirino c'è «Affari Tuoi», il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, il papà di «Striscia la Notizia» non ha risparmiato critiche né ironia.

«Mi sembra che il metodo usato da «Affari Tuoi» per determinare le vincite sia ormai sotto gli occhi di tutti», ha dichiarato Ricci. «E noi non possiamo far finta di niente. Non possiamo chiudere gli occhi e voltarci dall'altra parte».

L'ideatore del tg satirico Mediaset ha poi voluto chiarire che le sue osservazioni non nascono da un problema di ascolti – anche se «Affari Tuoi» continua a battere la concorrenza in prima serata – ma da un principio: «Le nostre critiche non sono mai personali. Ma se in tv qualcosa non torna, è giusto dirlo».

E su De Martino, la stoccata: «Dovrebbe ringraziarmi. Quando attacco una trasmissione concorrente, non faccio altro che farle pubblicità. Cresce la curiosità, aumentano gli ascolti. Lo spiegavo già nel mio libro del 1998, «Striscia la tivù"».

Nonostante la concorrenza serrata del sabato sera – dove regna Maria De Filippi – Ricci rivendica con orgoglio il primato di Striscia come programma più visto di Mediaset. E rassicura i fan: «Il nostro tg satirico tornerà anche nella prossima stagione, con la storica coppia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti».