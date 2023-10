Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy è convolata a nozze con il musicista Malcolm McRae a Venezia.

La star de «La Regina degli Scacchi» ha giurato amore eterno al compagno a Palazzo Pisani Moretta, storico edificio con vista Canal Grande, come raccontano le foto ottenute dal Daily Mail.

Anya si è affacciata da un balcone con indosso un insolito abito beige con ricami di fiori e colibrì abbinato a un velo bianco. Poche ore prima, l’attrice era stata vista sullo stesso balcone con un semplice abito bianco.

Alla cerimonia erano presenti circa 150 invitati, tra cui Cara Delevingne, la star di «Ozark» Julia Garner, Nicholas Hoult e la compagna Bryana Holly, l’attore e musicista Evan Ross, e Miles Teller con la consorte Keleigh Sperry.

Gli ospiti sono stati fotografati mentre prendevano dei taxi boat per raggiungere la location.

«Abbiamo 80 anni e 7 allo stesso tempo e funziona bene»

Anya e Malcolm hanno iniziato a frequentarsi nel maggio 2021, mantenendo sempre uno stretto riserbo sulla loro relazione.

Nel luglio 2022 si erano già sposati civilmente in municipio, negli Stati Uniti, sebbene i diretti interessati non abbiano mai confermato la notizia.

La star di «The Northman» ha fornito una rara intervista nel marzo 2022, in cui ha parlato per la prima volta del fidanzato.

«Ho trovato finalmente una persona in grado di sedersi accanto a me in silenzio a leggere», ha raccontato a British Vogue. «Abbiamo 80 anni e 7 allo stesso tempo e funziona molto bene».

