  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto Aperto il testamento di Pippo Baudo, ecco a chi andrà l'eredità milionaria del conduttore

ai-scrape

11.9.2025 - 08:49

Il conduttore televisivo Pippo Baudo è morto lo scorso 18 agosto (foto d'archivio)-
Il conduttore televisivo Pippo Baudo è morto lo scorso 18 agosto (foto d'archivio)-
imago/Italy Photo Press

A Bracciano, nella città metropolitana di Roma, il testamento di Pippo Baudo è stato aperto: il celebre conduttore televisivo ha diviso la propria eredità quasi equamente tra i suoi figli e la sua storica assistente, Dina Minna.

Alessia Moneghini

11.09.2025, 08:49

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Martedì il testamento di Pippo Baudo è stato aperto.
  • L'eredità del conduttore è stata suddivisa equamente tra i suoi figli, Alessandro e Tiziana, ma anche la sua storica assistente, Dina Minna.
  • Il lascito, che ammonterebbe a circa 10 milioni di euro, comprende anche numerose proprietà tra il Lazio e la Sicilia.
Mostra di più

Il testamento di Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto, è stato aperto martedì nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano, nella città metropolitana di Roma, come riportato da «Il Messaggero».

Presenti alla lettura delle volontà testamentarie, cita «RaiNews», erano i suoi figli, Alessandro e Tiziana, nati da relazioni diverse, e Dina Minna, l'assistente che ha lavorato al fianco del conduttore per quasi 36 anni.

La donna, insieme a Tiziana, ha accolto le numerose persone che hanno reso omaggio al presentatore presso la camera ardente allestita nel Teatro delle Vittorie.

Ecco com'è stata divisa l'eredità

L'eredità del presentatore è stata suddivisa in tre parti quasi uguali, comprendendo diverse proprietà situate nel Lazio e in Sicilia.

Come scrive il portale, il valore totale del lascito ammonta a circa 10 milioni di euro, derivanti in gran parte dai compensi per le 13 edizioni del Festival di Sanremo condotte da Baudo, con un cachet di circa 800'000 euro per ciascuna edizione.

Inoltre potrebbero esserci stati lasciti a due avvocati, presenti alla lettura del testamento, e non si escludono donazioni a enti benefici.

Numerose proprietà tra Roma e la Sicilia

Tra le proprietà incluse nel testamento ci sono un terreno a Fiano Romano, 10 terreni a Noto, sei a Siracusa e cinque case a Roma, di cui una nel quartiere Prati e le altre in centro.

A Mascalucia, in provincia di Catania, il conduttore era socio di due aziende operanti nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

I più letti

Aperto il testamento di Pippo Baudo, ecco a chi andrà l'eredità milionaria del conduttore
Il dipendente di un'officina usa la Jaguar di un cliente per viaggi privati
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Re Carlo e il principe Harry si incontrano: un passo verso la pace familiare?
Ucciso in un attentato Charlie Kirk, influencer e attivista di destra, la voce Maga tra i giovani

La morte di Pippo Baudo

Roma. Omaggio collettivo a Pippo Baudo alla camera ardente

RomaOmaggio collettivo a Pippo Baudo alla camera ardente

Lutto. È morto Pippo Baudo, leggenda della TV italiana

LuttoÈ morto Pippo Baudo, leggenda della TV italiana

Italia in lutto. Pippo Baudo e Sanremo, una lunga storia d'amore

Italia in luttoPippo Baudo e Sanremo, una lunga storia d'amore

Altre notizie

Spettacolo. James McAvoy aggredito in un bar di Toronto

SpettacoloJames McAvoy aggredito in un bar di Toronto

Spettacolo. Bianca Guaccero torna alla fiction

SpettacoloBianca Guaccero torna alla fiction

Per la prima volta. Raoul Bova parla dopo lo scandalo delle chat private: «Siamo esseri umani»

Per la prima voltaRaoul Bova parla dopo lo scandalo delle chat private: «Siamo esseri umani»