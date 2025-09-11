Aperto il testamento di Pippo Baudo, ecco a chi andrà l'eredità milionaria del conduttore

Il conduttore televisivo Pippo Baudo è morto lo scorso 18 agosto (foto d'archivio)- imago/Italy Photo Press

A Bracciano, nella città metropolitana di Roma, il testamento di Pippo Baudo è stato aperto: il celebre conduttore televisivo ha diviso la propria eredità quasi equamente tra i suoi figli e la sua storica assistente, Dina Minna.

Il testamento di Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto, è stato aperto martedì nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano, nella città metropolitana di Roma, come riportato da «Il Messaggero».

Presenti alla lettura delle volontà testamentarie, cita «RaiNews», erano i suoi figli, Alessandro e Tiziana, nati da relazioni diverse, e Dina Minna, l'assistente che ha lavorato al fianco del conduttore per quasi 36 anni.

La donna, insieme a Tiziana, ha accolto le numerose persone che hanno reso omaggio al presentatore presso la camera ardente allestita nel Teatro delle Vittorie.

Ecco com'è stata divisa l'eredità

L'eredità del presentatore è stata suddivisa in tre parti quasi uguali, comprendendo diverse proprietà situate nel Lazio e in Sicilia.

Come scrive il portale, il valore totale del lascito ammonta a circa 10 milioni di euro, derivanti in gran parte dai compensi per le 13 edizioni del Festival di Sanremo condotte da Baudo, con un cachet di circa 800'000 euro per ciascuna edizione.

Inoltre potrebbero esserci stati lasciti a due avvocati, presenti alla lettura del testamento, e non si escludono donazioni a enti benefici.

Numerose proprietà tra Roma e la Sicilia

Tra le proprietà incluse nel testamento ci sono un terreno a Fiano Romano, 10 terreni a Noto, sei a Siracusa e cinque case a Roma, di cui una nel quartiere Prati e le altre in centro.

A Mascalucia, in provincia di Catania, il conduttore era socio di due aziende operanti nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

