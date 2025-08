Incidente in macchina (immagine simbolica). Imago

Le vacanze di Jenny Urtis in Sardegna iniziano con un incidente stradale che ha distrutto la sua auto. La chirurga dei vip ha condiviso l'accaduto sui social.

Nicolò Forni

L'estetista dei vip ha mostrato sui social la sua Audi distrutta e ha parlato ironicamente dell’accaduto.

Nessuno è rimasto gravemente ferito, ma Urtis ha riportato una ferita al polso e non ha ancora rilasciato altre dichiarazioni. Mostra di più

Come riferito fra gli altri di «Leggo», le vacanze di Jenny Urtis in Sardegna sono iniziate in modo inaspettato. Appena arrivata sull'isola, la nota chirurga estetica, conosciuta per il suo lavoro con i vip, è stata coinvolta in un incidente stradale. Sui social, ha pubblicato immagini della sua Audi completamente distrutta.

Prima di partire per la Costa Smeralda, Urtis aveva condiviso con i suoi follower l'entusiasmo per le vacanze tanto attese, dopo un anno impegnativo tra cliniche, televisione e social media. Tuttavia, il suo arrivo in Sardegna è stato segnato da un evento sfortunato.

Durante il tragitto dal porto alla sua residenza estiva, l'incidente ha coinvolto anche altri veicoli. Sebbene Jenny non abbia fornito dettagli sulla dinamica, ha pubblicato su Instagram due video che mostrano i danni significativi alla sua auto. «Botoxini, appena arrivata in Sardegna, guardate cosa ho combinato», ha commentato.

In un altro video, un automobilista ha ripreso Urtis seduta su un muretto lungo la strada, mentre cercava di risolvere la situazione al telefono.

Fortunatamente, né lei né gli altri passeggeri hanno subito gravi lesioni, a parte una ferita al polso che ha mostrato nel video. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni da parte sua.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.