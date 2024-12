Gwyneth Paltrow

Apple Martin, primogenita degli ex Gwyneth Paltrow e Chris Martin, ha partecipato alla cerimonia del Ballo delle Debuttanti, tenutasi sabato sera a Parigi. La lista delle debuttanti di quest'anno includeva anche Lucia Ponti, nipote di Sophia Loren.

Covermedia

Gwyneth Paltrow ha scritto su Instagram: «La mia bellissima figlia», a commento di alcuni scatti della 20enne con indosso un abito azzurro cielo, senza spalline e con volant griffato Valentino.

All'evento erano presenti anche il frontman dei Coldplay e il fratello di Apple, il 18enne Moses Martin. Come riporta «Vogue», l'intera famiglia indossava dei capi Valentino.

Apple indossava un elegante abito senza spalline con sei strati dégradé di chiffon plissettato in seta color azzurro cielo con corpetto impreziosito da dettaglio plissé verticale e fiocco in seta nera. Per confezionare l'abito sono servite oltre 750 ore di lavoro all'atelier del direttore creativo di Valentino, Alessandro Michele.

Dal 1994, il ballo delle debuttanti, a cui si accede solo su invito, ha introdotto nella società francese donne di età compresa tra i 16 e 22 anni provenienti da circa 12 paesi.

Oltre ad Apple, la lista delle debuttanti di quest'anno includeva anche Lucia Ponti, la figlia 18enne dell'attrice Sasha Alexander ed Edoardo Ponti, nonché nipote di Sophia Loren.

Negli anni passati hanno partecipato all'evento altre figlie di personaggi famosi, tra cui Ava Philippe, figlia di Reese Witherspoon e Ryan Phillippe, Lily Collins, figlia di Phil Collins e dell'ex Jill Tavelman, Scout Willis, figlia di Demi Moore e Bruce Willis e Margaret Qualley, figlia di Andie MacDowell e Paul J. Qualley.

Covermedia