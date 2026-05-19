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Nel nuovo film di Nancy Meyers Apple Martin debutta al cinema con Penélope Cruz e Jude Law

Covermedia

19.5.2026 - 13:10

Apple Martin
Apple Martin
Covermedia

La 22enne sarà tra i protagonisti della nuova commedia romantica della regista di «Genitori in trappola», attesa nelle sale nel 2027.

Covermedia

19.05.2026, 13:10

19.05.2026, 13:14

Apple Martin farà il suo debutto cinematografico nella nuova commedia romantica diretta da Nancy Meyers, già regista di «Genitori in trappola».

La 22enne, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, reciterà accanto a Penélope Cruz, Kieran Culkin, Erin Doherty, Jude Law e Owen Wilson.

Secondo quanto riportato da Deadline, nel progetto compariranno anche Tony Hale, volto della serie «Arrested Development», e Beverly D'Angelo, protagonista della saga cinematografica «National Lampoon's Vacation».

Martin ha condiviso la notizia nelle sue Instagram Stories scrivendo: «Un sogno che si avvera!! Grazie @nmeyers per aver creduto in me», accompagnando il messaggio con due cuori.

Per lei si tratta del primo ruolo cinematografico dopo una comparsa nella serie HBO «Rooster». In passato ha lavorato come modella e ha appena concluso gli studi alla Vanderbilt University, dove si è laureata in diritto, storia e società.

Nonostante avesse inizialmente pensato alla facoltà di legge, a febbraio aveva raccontato a Vogue di voler seguire le orme della madre nel mondo dello spettacolo. «Non voglio fare la cantante», aveva spiegato, pur ammettendo di amare il canto. «Mi piace il teatro musicale, ma salire da sola sul palco per cantare è terrificante».

Poi aveva aggiunto: «Adoro ballare e adoro recitare. Il mio sogno è fare l'attrice».

La nuova commedia romantica segnerà il ritorno dietro la macchina da presa di Meyers dopo il film «Lo stagista inaspettato» del 2015.

L'uscita nelle sale è prevista per dicembre 2027.

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