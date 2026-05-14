Apple Martin

La figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, Apple Martin, è la protagonista della nuova campagna del marchio francese Chloé.

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Apple Martin è la nuova testimonial di Chloé. La 21enne compare nella nuova campagna pre-fall della maison, intitolata «Chloé à la Plage».

La collaborazione arriva pochi giorni dopo la laurea alla Vanderbilt University, traguardo raggiunto la scorsa settimana.

La campagna è firmata dalla direttrice creativa Chemena Kamali, che l'ha descritta come «un'ode a una surreale fantasia estiva».

«Apple, con la sua luce e la sua bellezza senza tempo, incarna questa atmosfera nel modo più naturale possibile», ha spiegato la stilista in un comunicato.

La stessa Apple Martin ha condiviso sui social uno scatto della campagna, commentando: «È un onore assoluto lavorare con Chloé. Un sogno che si avvera!».

Tra i primi commenti è arrivato anche quello della madre, Gwyneth Paltrow. «Mozzafiato», ha scritto sotto uno dei post pubblicati dalla figlia.

Il legame della famiglia con Chloé dura da anni. Paltrow è infatti amica di Stella McCartney, che in passato ha guidato la maison.

Nel 1999 l'attrice aveva scelto un abito Chloé per la première newyorkese del film «Il talento di Mr. Ripley», mentre nel 2019 aveva indossato una creazione giallo pallido del marchio al Met Gala.

Negli ultimi mesi Apple Martin ha già posato per Vogue e Self-Portrait ed è apparsa anche in una campagna GapStudio insieme alla madre.

Di recente, in un'intervista a Vogue, la 21enne ha ribadito il suo interesse per la recitazione.

«La amo più di ogni altra cosa», ha detto. «Amo ballare e amo recitare. Il mio sogno è fare l'attrice».