Sean Combs Covermedia

Il giudice di New York chiude il caso di una delle numerose accuse contro il rapper. La presunta vittima del 1995 rinuncia a esporsi pubblicamente: «Troppa paura, troppa pressione».

Covermedia Covermedia

Una delle tante cause per abusi sessuali intentate contro Sean «Diddy» Combs è stata archiviata da un giudice di New York.

La decisione arriva dopo che la donna coinvolta, identificata come Jane Doe, ha scelto di non rendere pubblica la propria identità e di non proseguire con l'azione legale.

La denuncia, presentata nell'ottobre scorso dall'avvocato Tony Buzbee, sosteneva che Combs avesse tentato di aggredire sessualmente la donna durante una festa a New York nel 1995, e di averla colpita dopo il suo rifiuto.

A gennaio, Buzbee aveva presentato una richiesta affinché la donna potesse procedere in anonimato, ma la corte l'ha respinta, sostenendo che «la gravità delle accuse», unita alla «mancanza di prove concrete di un danno specifico», indeboliva la richiesta.

Il tribunale ha quindi ordinato alla donna di presentare la denuncia con il proprio nome entro il 20 marzo.

Poiché ciò non è avvenuto, il giudice ha formalmente archiviato il caso lunedì 31 marzo.

In una dichiarazione a Variety, Buzbee ha spiegato che la sua assistita non si sentiva a proprio agio nel rivelare la propria identità e ha deciso di non riaprire il caso.

«In questo caso specifico, Jane Doe ha scelto di non proseguire» ha dichiarato.

«C'è molta paura tra queste donne. Sono cause difficili, che spesso riattivano traumi per chi decide di affrontarle. Lei ha scelto di non esporsi al circo mediatico e al pericolo che percepiva. Dobbiamo rispettare questa scelta».