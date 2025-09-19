  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Argentina Due sorelle di Maradona accusate di frode commerciale

SDA

19.9.2025 - 08:42

Maradona su un murales.
Maradona su un murales.
archivio KEYSTONE

Rita Mabel e Claudia Norma Maradona, sorelle dell'ex calciatore Diego Armando Maradona, sono state processate e i loro beni posti sotto sequestro per presunta frode nella gestione della marca commerciale «Diego Maradona».

Keystone-SDA

19.09.2025, 08:42

Lo riportano i principali media argentini, precisando che la decisione è stata presa oggi dai giudici Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López e Julio Marcelo Luciani, nell'ambito di un caso avviato dalle denunce di Dalma e Gianinna Maradona, due delle figlie del campione.

I giudici hanno disposto un sequestro di circa due miliardi di pesos (oltre 1,15 milioni di euro) per ciascuna delle sorelle, nonché per l'avvocato di Maradona, Matías Morla, e il suo assistente Maximiliano Pomargo.

Tutti sono accusati di aver danneggiato gli eredi legittimi attraverso operazioni legate alla società Sattvica S.A., controllata da Morla insieme alle sorelle del calciatore.

La disputa riguarda i diritti commerciali, di immagine e di proprietà intellettuale collegati al marchio, che includono abbigliamento sportivo, profumi e materiale audiovisivo. Il tribunale ha sottolineato che né Morla né le sorelle erano eredi ufficiali.

I più letti

Katia Buchicchio, la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti: «Mi rende unica»
Gli utenti di WhatsApp vengono spiati tramite un'immagine
Chiusura dell'uscita autostradale Bellinzona Nord
Paura in campo: Rashford colpisce al volto Schär, costretto a uscire
«Ridicolmente corrotto»: ecco l'accordo losco di Trump con gli Emirati Arabi

Le ultime su Maradona

Ecco perché. Una tragedia senza fine: annullato il processo sulla morte di Maradona

Ecco perchéUna tragedia senza fine: annullato il processo sulla morte di Maradona

Processo. La figlia di Maradona: «È doloroso sapere del maltrattamento a mio padre»

ProcessoLa figlia di Maradona: «È doloroso sapere del maltrattamento a mio padre»

Un'agonia di 12 ore?. Le nuove scioccanti rivelazioni sulla morte di Maradona

Un'agonia di 12 ore?Le nuove scioccanti rivelazioni sulla morte di Maradona

Altre notizie

Cinema. Alessandro Borghi riscopre Bonatti: «Bianco» parte dal cuore del Frẹney

CinemaAlessandro Borghi riscopre Bonatti: «Bianco» parte dal cuore del Frẹney

Prime Video. Un lungometraggio per il finale della serie «L'estate nei tuoi occhi»

Prime VideoUn lungometraggio per il finale della serie «L'estate nei tuoi occhi»

Ecco cos'è successo. Danneggia l'ospedale, poi tenta la fuga: nei guai l'attore Artem Tkachuk di «Mare Fuori»

Ecco cos'è successoDanneggia l'ospedale, poi tenta la fuga: nei guai l'attore Artem Tkachuk di «Mare Fuori»